Euro/dollar schiet omhoog naar 1,08

De euro/dollar is omhooggeschoten naar 1,08. Het is een signaal dat de valutamarkt denkt dat de VS de verliezers zullen zijn van de handelsoorlog.

De euro steeg woensdag naar het hoogste punt in vier maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar, toen de groeivooruitzichten van Europa verbeterden na het door Duitsland voorgestelde infrastructuurfonds van 500 miljard euro (531 miljard dollar), dat de wereldwijde handelsspanningen mogelijk compenseerde.

Dinsdag kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat de nieuwe plannen van de EU om de Europese defensie-industrie te versterken bijna 800 miljard euro zouden kunnen mobiliseren. Ze stelde ook voor om de lidstaten meer fiscale flexibiliteit te geven voor defensie-investeringen, samen met 150 miljard euro aan leningen om deze inspanningen te ondersteunen.

De greenback daarentegen daalde ten opzichte van de meeste valuta’s, gebukt onder onzekere groeivooruitzichten, gedreven door de vrees voor de impact van tarieven op de inflatie en de economie. Beleggers beginnen nu rekening te houden met het potentieel voor een regelrechte krimp van de VS, waarbij handelaren op de voorspellingsmarkt Kalshi momenteel een kans van 42% op een Amerikaanse recessie dit jaar impliceren.

“We ervaren een verandering in het sentiment als het gaat om het vertrouwen op de Amerikaanse markten”, zegt Juan Perez, handelsdirecteur bij Monex USA in Washington. “Als de zaken in de richting van een restrictief protectionisme gaan, zal het financiële systeem beginnen met aanpassingen en op dit moment lijkt het afstoten van dollarposities verstandig. Als tarieven en handelsoorlogen als negatief worden ervaren voor de Amerikaanse economie, keren we terug naar speculatie over de kansen op een soepeler monetair beleid.”

