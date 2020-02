Euro/yuan test steun

Het is bemoedigend dat de euro/yuan vandaag blijft hangen op de steun van 7,57. Het is geen garantie voor het uitblijven van een doorbraak, maar de kans wordt kleiner.

De euro/yuan heeft het de afgelopen weken zwaar door het coronavirus en de daaruit voortvloeiende angst voor de ontwikkeling van de Chinese en wereldeconomie en de monetaire verlichting, hoewel een renteverlaging door de Chinese centrale bank nooit zal opwegen tegen het uitblijven van een herstel van de consumptieve bestedingen.

De steun van 7,57 is gebaseerd op de beweging in de periode 2011/2015. Euro/yuan kan dalen naar 6,57 als de steun niet sterk genoeg is. Het gaat om een krachtmeting met het coronavirus en de beeldvorming van China in het Westen.

