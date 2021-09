Evergrande is geen zomerbriesje voor Shanghai

De crackdown in China is een zomerbriesje vergeleken met een mogelijke default van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande.

Een crackdown is een nieuwe set van spelregels terwijl economische bedreigingen een veel grotere impact hebben. De Chinese aandelenmarkt heeft daar meer moeite mee om van te herstellen dan andere markten.

Shanghai is een consumenten gedreven markt. De aanwezigheid van institutionele beleggers is wel wat stabieler geworden. Shanghai staat nog steeds niet boven de koersdreun van 2007-2009 als gevolg van de ondergang van Lehman, terwijl de AEX ruim 200% boven de low van 2009 staat en 20% boven de top uit 2007.

De Visie van Devan Kaloo, Global Head of Equities bij Aberdeen Standard Investments:

De laatste tijd presteert China slecht ten opzichte van opkomende en wereldmarkten. De stortvloed aan regels van de overheid heeft voor onzekerheid gezorgd en succesvolle bedrijfsmodellen op de proef gesteld. Dit is echter niet het einde van het kapitalisme in China. Het land is niet van plan het succes van de afgelopen decennia op te geven.

De ongekend snelle groei in China heeft tot torenhoge ongelijkheid geleid en de regering neemt maatregelen om de welvaart beter te verdelen. Dat doet ze door monopolistische praktijken aan te pakken, bedrijven te dwingen om arbeidsomstandigheden te verbeteren en de grip van de staat op bepaalde publieke diensten weer te vergroten.

De private sector blijft van cruciaal belang. Peking zet vol in op innovatie. Daarnaast is er veel aandacht voor groene technologie, betaalbare gezondheidszorg en het aanjagen van de binnenlandse bestedingen.

China zal de impact van de financiële verkrapping en de gevolgen van het coronavirus op de korte termijn wellicht nog voelen, maar dat is van voorbijgaande aard. Er liggen kansen voor beleggers. De koers-winstverhouding van de MSCI China A-onshore ligt momenteel 35% lager dan die van de S&P 500. De risico lijken al ingeprijsd.

Aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg kunnen door de Chinese overheidsmaatregelen negatief worden beïnvloed, maar binnen die sector bieden bedrijven die veel aan R&D doen nog altijd kansen. En internetbedrijven zijn op de korte termijn wellicht minder aantrekkelijk maar doen het naar verwachting op de lange termijn nog altijd goed.

Chinese bedrijven vertrekken wellicht van de Amerikaanse beurs, om te verkassen naar Hong Kong of China zelf. Noteringen in Hong Kong hebben een voordeel ten opzichte van de VS, doordat Hong Kong betere bescherming biedt voor minderheidsaandeelhouders.

De Chinese groei is aan het vertragen, maar op den duur zal dat tempo weer omhooggaan. Wellicht zelfs op het moment dat de groei in andere landen aan het afremmen is.

Eddy Schekman



