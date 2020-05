Explosieve verkoop van green bonds

Sinds de uitgifte van de eerste green bond iets meer dan tien jaar geleden, is de markt alleen maar gegroeid.

Vorig jaar werd een recordbedrag van 255 miljard dollar aan obligaties verkocht voor de financiering van milieuvriendelijke projecten en activiteiten. Dat is een stijging van meer dan 45% ten opzichte van het jaar daarvoor.

De uitgifte van groene obligaties nam in maart van dit jaar af toen de liquiditeit in de markt opdroogde. In april echter veerde de uitgifte sterk terug en is hij weer op het niveau van januari en februari dit jaar. Overheden hebben een zeldzame kans om hun economie snel te herstarten door een reeks milieuvriendelijke programma’s aan te kondigen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat een aantal landen een begin maakt met de uitgifte van groene obligaties of deze uitgifte hiervan opvoert, stelt Quentin Fitzsimmons, portfolio manager en lid van het global fixed income team van T. Rowe Price.

Ondanks corona blijven klimaat en duurzaamheid hoog op de bedrijfsagenda

“De sterke dynamiek van de markt lijkt aan te houden naarmate meer bedrijven en landen hun inspanningen opvoeren om ‘groener’ te worden”, zo geeft Fitzsimmons aan. Ondanks de coronacrisis blijven klimaat en duurzaamheid hoog op de meeste bedrijfsagenda’s staan. Door Covid-19 hebben veel bedrijven zich snel moeten aanpassen door gebruik te maken van verschillende productienetwerken en door te werken met nieuwe toeleveringsketens, waarbij nabijheid wordt bevoordeeld ten opzichte van de prijs. De coronacrisis is voor veel ondernemers een eyeopener geweest dat een groenere manier om producten te kopen en te distribueren mogelijk is. Dit zou op zijn beurt de uitgifte van groene obligaties door bedrijven moeten ondersteunen en de mentaliteit van veel investeerders moeten helpen veranderen.

Overheden concurreren met green bonds op de kapitaalmarkt

De explosieve groei van de begrotingstekorten door de coronacrisis in de meeste ontwikkelde markten zal waarschijnlijk de concurrentie verhogen om de financiering op een aantrekkelijk niveau te krijgen. Landen als Frankrijk en Nederland hebben al heel vroeg het voordeel ingezien van het diversifiëren van hun obligatieaanbod via een uitgebreid programma voor de uitgifte van groene obligaties. Naarmate de begrotingstekorten verder verslechteren, zullen meer landen hen waarschijnlijk volgen en de concurrentie op de groene markt aangaan.

Geloofwaardigheid verbetert, maar meer vooruitgang is nodig

Tegenover de toename van de uitgifte van green bonds zou een vraag van beleggers moeten staan. Ondanks de grote vooruitgang die in de markt is geboekt, worden mainstream-beleggers er echter nog steeds van weerhouden om deel te nemen aan bepaalde emissies. De oorzaak hiervan ligt in het gebrek aan wereldwijd aanvaarde normen en transparantie over de wijze waarop de opbrengst van een verkoop van groene obligaties zal worden gebruikt, en dan met name hoe deze in de toekomst zal worden geherfinancierd of terugbetaald. “Een duidelijkere uitleg over de manier waarop de financiering in de loop van de tijd wordt gebruikt, is nodig om de geloofwaardigheid rond groene obligaties te verbeteren”, meent Fitzsimmons.

Betere liquiditeit vergroot mogelijkheden om te beleggen in groen obligaties

Ondanks de spectaculaire groei blijft de markt voor groene obligaties klein in vergelijking met de totale omvang van de obligatiemarkt, hoewel het aandeel ervan groeit. Een van de factoren die dit voorkomt, is een gebrek aan liquiditeit, maar het fixed income team meent dat er tekenen van verbetering zijn op dit front. “De hausse in de uitgifte van groene obligaties helpt het liquiditeitsprofiel te verhogen, wat op zijn beurt kansen zou moeten bieden voor beleggingen in de portefeuille”, aldus Fitzsimmons.

Een ander positief teken is dat de liquiditeit in de secundaire markt het afgelopen jaar is toegenomen dankzij de mega-deals uit Frankrijk en de invoering van liquide “groene” benchmarks in landen als Ierland. Tegen deze achtergrond denkt T. Rowe Price dat het wellicht het juiste moment is om eventueel een deel groene obligaties op te nemen in vastrentende portefeuilles. “Als we een groene obligatie kunnen identificeren met dezelfde waarderingskenmerken als een vergelijkbare conventionele obligatie, zal deze waarschijnlijk de voorkeur krijgen in sommige van onze portefeuilles”, meent Fitzsimmons.

Wat betreft bedrijfsobligaties stelt het fixed income team dat groene obligaties die in deze markt worden uitgegeven, aantrekkelijker kunnen worden dan conventionele bedrijfsobligaties. “Sommige bedrijven hebben er belang bij om hun groene imago te verbeteren, omdat het zal helpen om hun inkomstenstroom te diversifiëren en uiteindelijk hun ESG-score bij beleggers te verbeteren,” stelt Fitzsimmons.

