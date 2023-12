Fabiana Fedeli (M&G): ‘In 2024 profiteren niet alle bedrijven van hun investeringen in AI’

De markten zijn wispelturig. Dat maakt het voor beleggers behoorlijk lastig om door dit klimaat te navigeren, zeker als de horizon ook nog eens in dikke mist is gehuld. Toch is dat voor Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi-Asset en Sustainability, bij vermogensbeheerder M&G geen reden om naar de uitgang te rennen. “De economie zakt in en sommige aandelen hebben inderdaad een klap gekregen. Dat biedt beleggers, mits ze hun huiswerk goed doen, ook de kans om tegen een zeer gunstige koers in aandelen te stappen.”

Fedeli noemt infrastructuur en hernieuwbare energiebedrijven als voorbeelden van spreekwoordelijke kinderen die met het badwater zijn weggegooid tijdens de onrust op de beurzen. “Een aantal van deze bedrijven heeft gewoon een gezonde balans en langlopende schulden tegen een vaste rente. Ze kunnen de stijgende kosten doorberekenen in hun prijzen en keren mooie dividenden uit. De hogere rente heeft voor hen nauwelijks gevolgen en het feit dat de koersen zijn gedaald is op niets gebaseerd”, aldus Fedeli.

Ze heeft namens M&G van het negatieve beurssentiment geprofiteerd en belangen genomen in infrastructuur- en duurzame energiebedrijven waarvan zij overtuigd is dat ze een sterke concurrentiepositie en goede langetermijnvooruitzichten hebben. Ze benadrukt dat zelfs als we in een recessie belanden, er geen reden voor paniek is. “De DAX steeg in de eerste helft van 2023 terwijl, gebaseerd op de kwartaal-op-kwartaal daling van het bbp, Duitsland zich technisch gezien in een recessie bevond.”

Volgens Fedeli omarmen steeds meer bedrijven in tal van sectoren AI om de productiviteit en efficiëntie binnen de organisatie te vergroten, maar niet alle bedrijven plukken daar meteen de vruchten van. “Vooralsnog lopen alleen bedrijven die al langere tijd data hebben verzameld en beschermd voor op de concurrentie. Zij kunnen nu al generatieve AI inzetten om deze data te analyseren en vervolgens de nieuwe kennis die daaruit voortvloeit, toepassen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19281 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht