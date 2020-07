Fed moet plan B uitvoeren voor herstel economie

Nu economisch herstel in de VS vertraagt door het terugdraaien van lockdown-versoepelingen, is yield curve control door de Federal Reserve een ‘zeer geschikt middel’ om de economie te stimuleren. Dat schrijft hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

Moëc wijst erop dat reeds vorige week duidelijk een terugval van activiteiten was te zien sinds een maand geleden de uitbreiding van de coronapandemie in de VS begon. “Die terugval is nog steeds zeer mild en niet vergelijkbaar met de ineenstorting in maart en april, maar in bbp-gewogen termen heeft 60% van de staten hun heropening uitgesteld of enige versoepeling van de inperkingsmaatregelen vertraagd”, constateert de hoofdeconoom.

De AXA-man ziet dat de Federal Reserve zich al enige tijd buigt over een plan B, voor het geval de economie niet zo snel herstelt als verwacht. Uit de laatste notulen (minutes) van de blijkt dat de Fed yield curve control, waarbij de centrale bank de tienjaarsrente laag houdt, in toenemende mate een geschikt instrument acht om de economie te stimuleren. Yield curve control geldt hier als alternatief voor negatieve rente, een maatregel die door de Fed niet werd besproken.

“Yield curve control zou zeer geschikt kunnen zijn voor een situatie waarin de centrale bank een limiet heeft op haar eigen beleidsrente en de begrotingstekorten steeds groter worden”, schrijft Moëc.

