Analisten steeds negatiever over China en Europa

De maandelijkse rondvraag onder analisten bij Fidelity laat zien dat het sentiment over de wereldwijde markten steeds negatiever wordt. Met name China en Europa staan er door een reeks recentelijke gebeurtenissen steeds minder rooskleurig voor.

Hieronder vindt u het volledige bericht, een computervertaling:

Chart Room: Heropend voor zaken, maar wat nu?

De resultaten van de laatste maandelijkse analistenenquête van Fidelity International werden gedomineerd door een reeks neerwaartse verrassingen in China en Europa, omdat het totale wereldwijde sentiment dieper negatief werd in vergelijking met de voorgaande maand.

De plotselinge terugkeer van de Chinese samenleving en bedrijven naar iets dat lijkt op normaliteit afgelopen december hielp de bearishness in andere markten aan het begin van het jaar te compenseren en verhoogde de belangrijkste wereldwijde sentimentsindex van de enquête, die meet hoe managers de komende periode zien. Maar zoals de Chart Room van deze week laat zien, is dat aanvankelijke enthousiasme in China afgenomen, terwijl het sentiment in Europa en andere regio’s verder is afgenomen, waardoor de wereldwijde cijfers dieper in negatief gebied zijn terechtgekomen.

Op zichzelf zijn de cijfers voor China nog steeds positief, maar de stijging van het sentiment vertraagt naarmate een voorzichtigere toon begint door te dringen. “De meeste bedrijven zijn nog steeds optimistisch (of hoopvol) over een herstel”, zegt een op China gerichte analist, “maar we horen meer kwalificaties zoals ‘gematigd’ en ‘geleidelijk’ en meer management dat hun vooruitzichten inwilligt omdat het afhankelijk is van het aanhoudende herstel.” Het enthousiasme wordt genuanceerder: “Over het algemeen zijn er nog steeds tekenen van een macro-herstel, maar het is geleidelijker (en meer fragmentarisch) dan sommigen hadden gehoopt.”

Een andere analist, die Chinese IT-bedrijven volgt, merkt ook een moeilijkere macro-achtergrond op: “Het herstel gaat niet alleen over de heropening van China, maar ook over macro”, zegt ze, eraan toevoegend, “er is prijsdruk in sommige sectoren en de concurrentie wordt harder.”

Wereldwijd, met uitzondering van Japan en EMEA/Latijns-Amerika, verslechterde het sentiment deze maand achtereenvolgens. Dit sluit aan bij de groeiende somberheid over de groei en de waarschijnlijkheid van recessies in het Westen, die de afgelopen maand op de markten hebben gewogen na de recente focus op bankzorgen in de VS en Europa.

Sectoraal houden alleen defensieve zaken als gezondheidszorg en nutsbedrijven stand. De vooruitzichten voor energiebedrijven zijn verslechterd als gevolg van een relatief zwakke olieprijs dit jaar als gevolg van wereldwijde recessiezorgen (de Amerikaanse vraag naar diesel vertoont bijvoorbeeld tekenen van bescheiden zachtheid, als gevolg van zwakke inkoopmanagersindexcijfers voor de industrie), evenals gasprijzen die verzwakken door een relatief warme winter en dalende raffinagemarges. Ook materialen zijn gesust na de onmiddellijke stijging na Chinees Nieuwjaar. Het beeld voor financials is genuanceerder: de regionale bankencrisis heeft aanzienlijk gewogen op het managementsentiment van Amerikaanse banken, maar financials in andere regio’s blijken veerkrachtiger.

De zilveren rand, zoals gesuggereerd door de enquête, is dat de kosteninflatie materieel vertraagt en dat niet-arbeidskosten mogelijk al in juni of juli deflatoir kunnen worden. De lagere olieprijs heeft effect op alle bedrijven, terwijl het basiseffect van opgeblazen prijzen die vorig jaar in jaarcontracten zijn vastgesteld, andere grondstoffenkosten sterk verlaagt. Zelfs de arbeidsinflatie is een beetje gedaald tot het laagste niveau in twee jaar.

Dat alles is natuurlijk consistent met een verhaal van dreigende recessie en afnemende inflatie, die beide, zoals wij en de meeste marktdeelnemers al maanden zeggen, zouden moeten leiden tot een uiteindelijke Fed-draai. Maar dat alleen lijkt onwaarschijnlijk om de markten te redden.

Geschreven door: Eddy Schekman



