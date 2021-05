Fidelity: ‘Let op inflatie van dienstensector’

Vorige maand is de Amerikaanse CPI – een inflatiemaatstaf in de VS – in het snelste tempo in 13 jaar gestegen als gevolg van onder meer de stijgende energieprijzen en de heropleving van de economie.

De Grafiek van de Week van Fidelity kijkt naar de snelle prijsstijgingen van goederen als diensten in april. Volgens Fidelity International moeten beleggers vooral de inflatie van de dienstensector in de gaten houden. Diensten zijn immers goed voor 59% van de CPI. Dat is een veel groter aandeel dan de kerngoederen, die slechts een vijfde van het inflatiepakket uitmaken.

Fidelity verwacht dat de inflatie van diensten minder volatiel en duurzamer zal zijn dankzij de recordniveaus van spaargelden en de heropleving van de economie. Een verdere stijging van de diensteninflatie kan de komende maanden belangrijke gevolgen hebben voor het algemene prijspeil in de VS, aldus Fidelity.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16076 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht