Fidelity: ‘Markten zetten zich schrap voor Trumps Liberation Day’

Woensdag zal de VS brede secundaire tarieven opleggen, bovenop eerder aangekondigde tarieven voor specifieke landen en sectoren. Dit vormt een significante escalatie in het tariefbeleid van Trump, met als gevolg dat investeerders hun vertrouwen verliezen en de markt al met 10% is gedaald sinds februari. Afgelopen vrijdag daalde de markt met 2%, en de Nasdaq met 2,7%, door sombere gegevens die angsten over stagflatie opriepen. De Visie van Fidelity.

Na het weekend verslechterden de markten in Azië en Europa, met Japan dat met 3,3% daalde. De onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse tariefbeleid maakt dat niemand durft te voorspellen wat er op woensdag zal gebeuren, wat de dag de bijnamen ‘Demolitiemaandag’ en ‘Bevrijdingsdag’ heeft opgeleverd. Investeerders maken zich zorgen over een mogelijke combinatie van recessie en hardnekkig hoge inflatie, en de president lijkt bereid te zijn om de economische vooruitzichten van zowel de VS als de rest van de wereld te schaden.

Protectionisme raakt Amerikaanse bedrijven en consumenten net zo hard als die van rivalen, waardoor prijzen stijgen en het vertrouwen afneemt. Investeerders vragen zich af of de huidige markcorrectie van 10% alle toekomstige schade al heeft ingeprijsd of dat er nog erger komt. De geschiedenis leert dat na een dergelijke correctie de rendementen zeer uiteenlopend kunnen zijn.

Kredietspreads zijn een indicator om in de gaten te houden; tijdens recessies eisen investeerders hogere rendementen op bedrijfsobligaties. Momenteel geeft de obligatiemarkt geen tekenen van onrust. De komende kwartaalresultaten zullen ook duidelijk maken hoe de economische omstandigheden de bedrijfsresultaten beïnvloeden.

De waardering van grote technologiebedrijven, zoals de Magnificent Seven, blijft belangrijk, met een daling van de waarderingsmultiple van 42 naar 30 keer de winst. Investeerders hebben echter veilige havens gevonden, zoals goud, dat een recordprijs van $3.128 per troy ounce heeft bereikt. De rotatie uit de VS naar andere markten heeft investeerders met gediversifieerde portefeuilles beschermd. Ondertussen zijn de rendementen op staatsobligaties gedaald naar 4,2%, terwijl de Federal Reserve mogelijk beleid moet versoepelen om de groei te ondersteunen, ondanks aanhoudende inflatie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20683 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht