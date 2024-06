Frankrijk: oppassen

De significante opkomst van extreemrechtse partijen op Europees niveau en de verpletterende overwinning van de ultraconservatieve partij in Frankrijk hebben ertoe geleid dat de Franse president Emmanuel Macron de Nationale Vergadering heeft ontbonden en nieuwe parlementsverkiezingen heeft uitgeschreven voor eind juni.

De economische en financiële gevolgen van deze politieke aardverschuiving zijn al voelbaar. Sterker nog, Frankrijk zou in een potentiële impasse terecht kunnen komen, stelt Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy, Natixis IM. De belangrijkste aandelenindex, de CAC 40, opende vandaag scherp lager, wat de zorgen van beleggers weerspiegelt over de koers van de Franse economie. Hervormingsplannen zouden abrupt kunnen worden stopgezet door de waarschijnlijke vorming van een coalitie, waarbij de president en de premier uit verschillende politieke kampen komen, wat de besluitvorming sterk bemoeilijkt. Daarnaast laat de staat van de overheidsfinanciën de toekomstige regering geen enkele speelruimte.

Met een begrotingstekort uitgedrukt als percentage van het BBP van -5,5%, bijna het dubbele van de limiet die door Europese verdragen is vastgesteld, is de ruimte voor een expansief fiscaal beleid, beperkt of zelfs vrijwel nihil. De wetgevende verlamming waarmee Frankrijk zou kunnen worden geconfronteerd in het geval van cohabitatie zou volgens Chetouane een verdere bedreiging vormen voor de kredietwaardigheid van het land, die de afgelopen weken al door S&P verlaagd is.

Buitenlandse beleggers zouden ook een afwachtende houding ten opzichte van Frankrijk kunnen aannemen. Investeringen zouden kunnen worden uitgesteld en, meer in het algemeen, zou de aantrekkelijkheid van Frankrijk, die de afgelopen jaren is toegenomen, negatief kunnen worden beïnvloed.

Geschreven door: Eddy Schekman



