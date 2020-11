Gamingsector is geen spelletje voor beleggers

De gamingsector floreert op de beurs. Beleggers die er op de lange termijn van willen profiteren, moeten hun risico’s diversifiëren. Het loont om te beleggen in bedrijven die een breed scala aan games aanbieden met redelijke ontwikkelingskosten, meent Adrian Daniel, portefeuillebeheerder bij MainFirst.

Aangezien het om hoogvliegers op de beurs gaat, zijn de aandelen in de gaming sector bestand tegen het coronavirus. De aandelen van de belangrijkste spelproducenten, Activision en Take-Two Interactive, zijn dit jaar elk met meer dan 30 procent gestegen. Hoe kunnen beleggers profiteren van de groeitrend in online gaming?

De lockdown heeft nieuwe segmenten van de bevolking bewust gemaakt van de voordelen van e-sporttoernooien waardoor de groei van de sector aanzienlijk versneld werd. Het zijn niet langer enkel insiders en nerds die betrokken zijn bij gaming. De F1 Esports Series bijvoorbeeld, die miljarden waard is, heeft met succes gebruik gemaakt van de lockdown-situatie om het enthousiasme voor het racen aan te wakkeren. De sector is inmiddels volwassen en uitgegroeid tot een miljardenmarkt.

Opmerkelijk is dat de groep van virtuele deelnemers een belangrijke demografische verandering ondergaat. Steeds meer huisvaders uit de Commodore en Atari-generatie mengen zich nu met de tieners, die wel nog steeds in de meerderheid zijn. Als gevolg daarvan worden er steeds meer gamers in kostuum online gesignaleerd. Met de demografische verandering groeit ook het gemiddelde inkomen in de gaming sectoren daarmee de zogenaamde TAM (Total Addressable Market).

Newzoo, een van de toonaangevende analysebureaus, verwacht dat de wereldwijde gamemarkt in 2020 met negen procent zal groeien. De 2,7 miljard gamers van vandaag zullen naar verwachting de omzet naar een recordniveau van ongeveer 159 miljard dollar brengen. Dit betekent dat de gamingsector aanzienlijk beter zal presteren dan de filmsector. China is de grootste markt met ongeveer 725 miljoen gebruikers en een geschatte omzet van meer dan 24,5 miljard euro.

AAA-aandelen brengen risico’s met zich mee

De markt is zeer competitief, zoals de publieke strijd rond Fortnite laat zien. De game werd succesvol in 2017 gelanceerden heeft nu meer dan 350 miljoen geregistreerde spelers. Door dit succes balt ontwikkelaar Epic Games de spieren en zorgt ervoor dat het spel gratis kan worden gedownload. Tegelijkertijd deed het bedrijf een oproep aan Apple en Google om de 30 procent marge in hun app stores te verkleinen. Als reactie daarop werd Fortnite door Apple en Google uit hun winkels verbannen. De uitkomst van de strijd om het gratis spel, dat voornamelijk gefinancierd wordt via de zogenaamde in-game verkoop, zal waarschijnlijk bepalen hoe hoog de verkoopcommissie voor het downloaden van een spel in de toekomst zal zijn. Fortnite is een van de games met een AAA-classificatie. Het aanzienlijke succes ervan overschaduwt andere AAA-games met hoge ontwikkelingskosten en kan zelfs leiden tot hun mislukking, omdat ze niet onmiddellijk winstgevend zijn.

Diversificatie en onderzoek van de aandelen

De wereldwijde netwerkvorming van de gaming-gemeenschap leidt tot een vraag die zich vernauwt tot een paar titels. Dit verandert ook het risico- en kansenprofiel van de ontwikkeling. Het toverwoord is hier diversificatie. Allereerst is een wereldwijde oriëntatie absoluut noodzakelijk bij het beleggen in dit specifieke thema. Hier is het nuttig om ofwel te vertrouwen op een groter aantal bedrijven en hierbij de selectie over te laten aan een actieve fondsbeheerder, ofwel om te vertrouwen op bedrijfsmodellen die het clusterrisico van individuele succesvolle aandelen preventief beperken.

Een interessant voorbeeld is de Embracer Group, een ontwikkelingsstudio uit Zweden die zich niet strategisch richt op de ontwikkeling van AAA-titels. Het richt zich op een breed scala aan games met redelijke ontwikkelingskosten, waardoor een solide basis wordt gecreëerd voor een gestage groei. De Keyword Studio valt ook in deze categorie, omdat het een dienstverlener is voor de programmering van spraak- en geluidseffecten voor de game-industrie en niet afhankelijk is van individuele nieuwe releases.

Als ‘s werelds grootste speler in de sector heeft Tencent belangen opgebouwd in niet alleen ontwikkelingsstudio’s, maar ook blockbusters zoals bijvoorbeeld “Clash of Clans”. Hieronder valt ook een participatie in Epic Games, de ontwikkelaar van Fortnite. Daarnaast is het raadzaam om te beleggen in leveranciers van de bijbehorende hardware. Met Nvidia, de toonaangevende grafische chipontwerper, hebben beleggers hun investering dit jaar al meer dan verdubbeld. Tenslotte zouden beleggers de aandelen ook moeten onderzoeken op de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel. Flutter Entertainment met zijn aanbod aan online kansspelen staat bloot aan een verhoogd regulatoir risico. Al met al hebben langetermijnbeleggers nog steeds een breed scala aan mogelijkheden om te profiteren van deze structurele groeitendens.

