Gadverdamme, stinkt stijging DSM Firmenich?

Ga niet in de rij dringen om aandelen DSM Firmenich te kopen. Er zijn te veel vraagtekens.

Het lijkt heel voortvarend om na de winstwaarschuwing direct een vitaminefabriek te sluiten in China en een ingrediëntenfabriek in Georgia (VS), wat een kostenbesparing moet opleveren van 200 miljoen euro. Een vreemde actie die samenvalt met de waarschuwing dat het aangepaste bedrijfsresultaat dit jaar zal dalen van 2,3 miljard euro naar 1,8-1,9 miljard euro. Dat veinst voortvarendheid van bestuursvoorzitter De Vreeze.

Georkestreerd

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een en ander is georkestreerd. Vlak voor de winstwaarschuwing zinspeelde de Duitse vermogensbeheerder Berenberg al op de afstoting. Bedenk dat analisten veelal, zo niet altijd, voor publicatie hun analyse voorleggen aan het bedrijf om gedonder te voorkomen.

Het is een kwestie van willen geloven dat de doelstellingen voor de middellange termijn worden gehandhaafd. Papier is geduldig, zullen we maar zeggen. Echter, winstwaarschuwingen zijn vaak niet eenmalig. Er is geen indicatie afgegeven dat de vitaminemarkt de bodem heeft bereikt. Twee maanden geleden verwachtte het bestuur nog een stabiele vitaminemarkt; nu is die al verslechterd. Dat is heel snel gegaan. Dat komt de geloofwaardigheid van uitspraken niet ten goede.

Geurtje

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat DSM maar wat graag met Firmenich wilde fuseren om zo te kunnen profiteren van de groei van de voedselmarkt. Hopelijk was dat niet om de tegenvallende trend op de vitaminemarkt een aangenaam geurtje te geven zoals in het verleden men rijkelijk sprenkelde met parfum om de soms penetrante lichaamsgeuren te verdoezelen.

Het aandeel wist gisteren 3,9% te plussen op 96,43 euro. Dat lokt ongetwijfeld koopjesjagers uit. Doet daar niet aan mee. Er komen wel nieuwe kansen. Laat eerst maar eens duidelijk worden waar de onderneming staat en laat de koers het vanaf vandaag beter doen dan de AEX.

Een markt, zoals de huidige, die door traders wordt gedomineerd kan weinig doen zonder fatsoenlijke koershistorie, iets dat infosystemen niet bieden voor de combinatie DSM Firmenich. Daardoor is de kans groot dat het blijft bij de huidige opleving, want fundamenteel is er nog niets veranderd.

Geschreven door: Eddy Schekman

