‘Geduld nodig voor het plukken van vruchten AI’

Beleggers beginnen zich af te vragen of de huidige miljardenuitgaven in AI van tech-giganten wel stroken met toekomstige winstcijfers. Strategen van het BlackRock Investment Institute (BII) denken nog steeds van wel.

Ze wijzen erop dat onderscheid gemaakt moet worden tussen de afzonderlijke bedrijven en de bredere economie bij het bepalen van de impact van AI. “Wij zijn overwogen in het AI-thema en zien winnaars verspreid over de gehele AI-waardeketen’, zo schrijven de BII-strategen in hun wekelijks marktcommentaar. ‘Echter, we houden een slag om de arm en houden een aantal zaken nauwlettend in de gaten, waaronder achterblijvende omzetgroei of trage AI-acceptatie.”

De afgelopen maanden is de stemming op beurzen wereldwijd omgeslagen. Beleggers hebben er zo hun bedenkingen bij of bedrijven die veel investeren in AI hier wel snel de vruchten van zullen plukken. BII: “Als beleggers de investeringen in AI op bedrijfsniveau willen beoordelen, moeten ze kijken of bedrijven hierbij optimaal gebruik maken van hun kapitaal. Voor de economie als geheel, achten wij het belangrijk om de enorme omzetgroei die AI voor verschillende sectoren kan genereren, in acht te nemen.“

De strategen ontwaren een ontkoppeling tussen de kortetermijnbril van tal van beleggers en langetermijnvisie van de tech- en cloud serviceproviders. ‘Deze kloof heeft geleid tot onrust onder beleggers, maar wij denken dat ze geduld moeten hebben.’ De BlackRock-experts wijzen erop dat grote bedrijven de bouw van bijvoorbeeld datacentra en steeds krachtiger processoren reeds hebben begroot. Het voltooien van dit soort projecten bestrijkt geen maanden maar eerder meerdere jaren.

BII maakt gebruikt van een drie-fasen roadmap om de impact op de economie en de markt te volgen. De eerste fase – het uitbouwen – is al gaande. Grote tech-bedrijven investeren massaal in datacenters, hier hebben ook energie-, bouw en vastgoedbedrijven profeit van. De volgende fase is de expansiefase waarin ook andere sectoren, zoals financiële instellingen en gezondheidssectoren, kunnen profiteren. De derde fase is die van een hogere productiviteit, maar hoe groot dat effect zal zijn, moet volgens BII nog blijken.

Al met al, blijft BII optimistisch over AI als megatrend.

