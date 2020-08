Geen Crude maar Brent

Beleggers schieten er niets mee op dat de samenstelling van de WisdomTree WTI Crude Oil ETC (CRUD) is gewijzigd.

De aanpassing heeft veel weg van een marketing gedreven actie door het product te baseren op de gemiddelde prijsontwikkeling van een mandje van termijncontracten. Het wordt een voordeel genoemd dat de nieuwe tracker niet beneden de nul kan komen, wat onder extreme marktomstandigheden met termijncontracten even eerder dit jaar bij de afwikkeling is gebeurd door gebrek aan opslag. Bovendien behoort een tracker, ETF en/of ETC een fysieke of synthetische weerspiegeling te zijn van een onderliggend product en niet van gekuntselde indices als de Bloomberg WTI Crude Multi-Tenor Excess Return.

Beleggers die risico’s schuwen moeten niet in Crude investeren maar in Brent, waarvan de prijs over de afgelopen 6 maand, YTD, 1 jaar en 5 jaar minder sterk is gedaald dan Crude.

