Geen recessie maar stagflatie

Een recessie in de VS blijft voorlopig uit, maar stagflatie is een realistisch scenario. Dat zegt Anthony Willis, senior econoom bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle in een marktcommentaar. Daarnaast ziet hij een donkere wolk boven de winstverwachtingen van Amerikaanse bedrijven die nog te weinig is ingeprijsd.

Het scenario zal zijn dat er nauwelijks economische groei is, met een hardnekkige inflatie tussen 3,5% en 4%, en een stijgende werkloosheid. De Fed zal zich meer zorgen maken over inflatie dan over het afkoelen van de arbeidsmarkt, denkt Willis. “Daar verandert Trumps dreigement met het ontslag van Jay Powell niets aan.”

Tegelijkertijd zullen de winstmarges flink krimpen als de importtarieven blijven, en dat ziet Willis nog onvoldoende terug in de marktverwachtingen. “Grote zakenbanken verlaagden hun koersdoelen voor de S&P500, maar ook zij verwachten nog steeds een flinke winststijging en de consensus is nog opmerkelijk optimistisch. De realiteit is natuurlijk dat bedrijven zelf ook in het duister tasten zolang het tarievenbeleid onvoorspelbaar blijft.”

Consument is zwakke schakel

Een ander signaal van mogelijke economische verzwakking komt van de Amerikaanse consument – traditioneel de motor van de economie. Willis: “Sentimentmetingen, zoals die van de Conference Board en de Universiteit van Michigan, geven aan dat het vertrouwen onder alle inkomensgroepen historisch laag is. De zorgen over werkgelegenheid zijn zelfs vergelijkbaar met recessieperiodes. Als deze ‘zachte data’ straks ook in de harde economische cijfers zichtbaar worden, kan dat het begin van een echte neergang betekenen.”

De vraag is nu: vertaalt dit pessimisme zich ook daadwerkelijk in minder consumptie en economische activiteit? Dat is geen vaststaand gegeven, zegt Willis. “Maar al het negatieve nieuws en de volatiliteit op de beurs ondermijnen het vertrouwen verder. De komende maanden worden hobbelig: elke economische indicator zal onder een vergrootglas liggen, en de markten zullen heftig reageren op elke tegenvaller.”

