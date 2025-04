Geen vertrouwen in VS van Trump

Het vertrouwen van Europese beleggers in de Amerikaanse regering is blijvend geschaad, ongeacht of alle heffingen uiteindelijk worden ingevoerd of niet. Dit stelt Philipp Schweneke, Co-Head European Equities bij vermogensbeheerder DWS. “Zelfs de pauzeknop van Trump verandert daar niets aan. Het is dus logisch dat zowel bedrijven als beleggers hun blootstelling aan de Verenigde Staten willen verkleinen.”

DWS geeft zelf het voorbeeld en heeft haar allocatie naar Amerikaanse aandelen verlaagd en Europese aandelen opgewaardeerd naar overweight. Het is de eerste keer in jaren dat de vermogensbeheerder expliciet een voorkeur uitspreekt voor een regio.

“De macro-economische dynamiek is aan het verschuiven”, aldus Schweneke. “De risico-aversie neemt toe en beleggers stappen uit Amerikaanse bedrijven met de hoogste koersen om zo snel geld vrij te maken om in Europese aandelen te steken. Het gaat trouwens wel om een relatieve upgrade naar Europese aandelen, die niet moet worden beschouwd als een optimistische prognose van rendementen. Ook stellen we niet dat Europa zich in een bull market bevindt. Maar relatief gezien is de regio momenteel stabieler en zijn de vooruitzichten beter dan die van de Verenigde Staten.”

Geen landenvoorkeur binnen Europa

Binnen Europa heeft DWS geen uitgesproken voorkeur voor landen. Wel acht Schweneke de kans reëel dat Duitse bedrijven zullen profiteren van economische hervormingen, nu de toekomstig CDU-geleide coalitie onder Friedrich Merz een geloofwaardig pakket aan maatregelen in het regeerakkoord heeft opgenomen. “Minder bureaucratische rompslomp en regeldruk en meer werkgelegenheid kunnen het vertrouwen van beleggers in zowel Duitsland als de bredere Europese markt in hoog tempo ten goede komen”, aldus Schweneke.

DWS richt daarnaast de blik op segmenten binnen de Europese aandelenmarkt. Daarbij springen volgens Schweneke vooral small- en midcapaandelen in het oog, omdat deze op behoorlijke koersachterstand staan, maar in het huidige klimaat wel interessante kansen bieden voor beleggers. “Small- en midcaps zijn sterker gericht op de Europese thuismarkt en kunnen in tegenstelling tot multinationals gemakkelijker baat hebben van allerlei investeringsprogramma’s.”

Toch moeten beleggers wel oppassen, want veel van deze kleinere bedrijven hebben sneller last van renteschommelingen als de economie niet meer (zo hard) groeit. “We doen dus geen brede small- en midcap-call”, stelt Schweneke. “Maar we zien wel waarde in individuele aandelen met een stevige binnenlandse omzet en die minder afhankelijk zijn van internationale toeleveringsketens.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20773 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht