Geen zomerrally, maar wel 5 mooie aandelen

Beleggers zijn in mei iets positiever over de financiële markten, maar verwachten de komende maanden weinig spannends op de beurzen.

Na de vrije val in april is het vertrouwen iets opgekrabbeld naar +2,5 (op een schaal van -10 tot +10). Hoewel duidelijk hoger dan de 1,4 van een maand eerder is dit nog altijd ver onder het niveau van voor het uitbreken van de coronacrisis.

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van mei, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven. Een echte stijging van de beurs wordt de komende maanden echter niet verwacht.

5 mooie aandelen

Shell is ondanks de historische verlaging van het dividend het favoriete aandeel om in te investeren, met ASML op gepaste afstand als tweede. Air France KLM is nog steeds met voorsprong het aandeel dat beleggers nu het liefst niet in portefeuille hebben.

Net als vorige maand zien beleggers de medische sector momenteel als meest kansrijk om in te investeren, maar vooral ook het sterke herstel van vertrouwen in de techaandelen valt op.

