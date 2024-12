Geopolitieke spanningen blijven een groot risico

Een groot risico voor aandelenbeleggers zijn de geopolitieke ontwikkelingen, ook in 2025. Melda Mergen, hoofd aandelen bij Columbia Threadneedle: “Voor wereldwijd opererende bedrijven betekent dit dat het ondernemingsklimaat moeilijker wordt en zij zullen zich snel moeten kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfs- en marktomstandigheden.”

De koerswinstverhouding van aandelen blijft hoog vanuit historisch oogpunt, vooral in de VS. “Maar wij denken dat deze waarderingen redelijk zijn als je bedenkt dat ze worden gedreven door gezonde bedrijfswinsten. Goed nieuws voor beleggers is dat deze winsten vergeleken met de afgelopen jaren nu komen van een breder samengestelde groep sectoren en bedrijven. Het gaat dus verder dan de kleine groep van de “Magnificent Seven” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Tesla)”, aldus Mergen.

Buiten de VS ziet ze mogelijkheden om te profiteren van aantrekkelijke waarderingen. De meeste ontwikkelde markten in Europa zijn bijvoorbeeld relatief goedkoop vergeleken met de afgelopen tien jaar.

Mergen adviseert beleggers om goed te blijven kijken naar de groeitrends op de langere termijn, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en de energietransitie, maar ook naar snelle innovatie in sectoren zoals de gezondheidszorg. “Technologieën ontwikkelen zich en worden snel volwassen. De meeste mensen denken bij AI bijvoorbeeld alleen aan “technologie”, maar daar begint het pas. AI is inmiddels een beleggingsthema in veel verschillende sectoren. Vooral in deze fase zien we een toename van de infrastructuuruitgaven om AI te integreren in bedrijfsmodellen voor bijna elk soort bedrijf.”

