Georgette Boele (ABN Amro): ‘Achtbaan’

De meeste valuta’s van de opkomende markten zaten in een achtbaan dit jaar. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Tijdens de paniek op de financiële markten in maart, in verband met de mondiale verspreiding van covid-19, verkochten beleggers massaal deze valuta’s vanwege de sombere vooruitzichten voor de economie. Op dat moment was er wereldwijd ook een schaarste aan Amerikaanse dollars. In maart nam de Fed maatregelen om deze dollarschaarste tegen te gaan en kondigde een ongelimiteerd opkoopprogramma aan.

Optimisme

Hierna kalmeerde de situatie en werden beleggers positiever over de toekomst. Sinds maart hebben een groot aantal van deze valuta’s een goed herstel laten zien. Valuta’s die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen op de internationale handel hebben het beter gedaan dan andere valuta’s van opkomende markten. Voorbeelden zijn de Taiwanese dollar, de Chinese yuan, de Koreaanse won, de Tsjechische kroon en de Poolse złoty. Valuta’s die het minder goed gedaan hebben zijn de Zuid-Afrikaanse rand, de Braziliaanse reaal, de Russische roebel, de Mexicaanse peso en de Turkse lira. Valuta’s uit de laatstgenoemde categorie zijn in het algemeen sterker gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar en hebben een beweeglijker koersverloop gehad. De Braziliaanse reaal, de Turkse lira en de Russische roebel hebben na de presidentsverkiezingen in de VS een herstel laten zien. Wat verwachten we voor 2021?

Optimistisch over valuta’s opkomende markten versus de dollar

We denken dat de valuta’s van de opkomende markten het goed zullen doen in 2021. We verwachten een stijging van deze munten ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren. Ten eerste doen deze munten het goed als beleggers optimistisch zijn en als de internationale handel en de mondiale bbp-groei verbeteren. Dit alles verwachten we ongeveer wel voor 2021.

In zo’n economisch en marktklimaat doen de meer risicovollere valuta’s het over het algemeen relatief goed. Dit komt doordat beleggers bereid zijn meer risico te nemen. Bovendien zijn deze valuta’s flink gedaald in 2020 dus ze zien er relatief aantrekkelijk uit. Maar deze munten kunnen nog steeds zeer beweeglijk zijn. Dus we verwachten dat de Braziliaanse real en de Turkse lira het waarschijnlijk beter gaan doen dan andere valuta’s van de opkomende markten.

Daling dollar

Ten tweede verwachten wij een daling van de Amerikaanse dollar. De Fed zal voorlopig haar monetair beleid zeer ruim houden (wij denken voor vijf jaar) en ook een stijging in de rente op de Amerikaanse staatsobligaties proberen tegen te gaan. Hierdoor is de rente gecorrigeerd voor inflatie negatief en daalt deze waarschijnlijk nog verder de komende tijd. Deze ontwikkelingen zijn positief voor de valuta’s van de opkomende markten. Een aantal van de opkomende markten kent ook een negatieve rente als de beleidsrente gecorrigeerd wordt voor inflatie. Maar we denken dat deze -in tegenstelling tot in de VS- niet verder zal dalen. Daarnaast lijkt het erop dat het monetaire beleid van opkomende landen minder lang verruimend zal zijn dan de Fed.

Ten derde verwachten we aanzienlijke inhaalgroei in opkomende landen in 2021, zeker nu vaccins uitgerold gaan worden. Een sterke groei in China geeft een extra stimulans aan de economische groei van de opkomende markten. Daarnaast verwachten wij dat de begrotingssaldi verbeteren. Dit alles is positief voor deze munten. Toch kan de politieke situatie in bijvoorbeeld Turkije, Brazilië en Zuid-Afrika nog steeds zorgen voor de nodige beweeglijkheid in de munten. Maar beleggers zijn waarschijnlijk bereid dit risico te nemen.

Goedkoop

Ten vierde zijn de meeste munten van opkomende markten relatief goedkoop. Hierbij hebben we de nominale en reële wisselkoers van het land vergeleken met het langetermijngemiddelde. De munten van Brazilië, Turkije, Rusland, Mexico, Chili, Colombia en Zuid-Afrika zijn relatief goedkoop. De meeste Aziatische munten zijn daarentegen niet goedkoop.

Al met al denken we denken valuta’s van de opkomende markten gaan stijgen ten opzichte van de dollar in 2021. Dit op basis van betere vooruitzichten voor de wereldgroei en handel, een optimistischer houding van beleggers, monetaire verruiming door de Fed, een in het algemeen zwakkere dollar en een relatief aantrekkelijke waardering.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

