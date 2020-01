Georgette Boele (ABN Amro): ‘Angst voor escalatie’

De start van het 2020 werd overschaduwd door de spanningen tussen Iran en de VS. Die liepen op na de liquidatie van de Iraanse generaal-majoor Qassem Soleimani (door de VS). Dat schrijft Georgette Boele, valutadeskundige bij de ABN Amro.

Beleggers waren vooral bang dat de situatie zou escaleren. Als gevolg hiervan kochten beleggers munten die van oudsher worden gezien als veilige haven. Bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en in mindere mate de Zwitserse frank. Van de belangrijkste mondiale valuta’s heeft de Amerikaanse dollar de grootste stijging laten zien. Sinds gisteren zijn de valutamarkten weer gekalmeerd, omdat de kans op escalatie is afgenomen. Mochten de spanningen weer toenemen in de komende dagen en weken dan zullen safe-haven munten opnieuw in trek zijn.

Focus terug op Amerikaanse macro-economische cijfers

De spanningen tussen de VS en Iran zijn afgenomen. Beleggers concentreren zich weer op macro-economische cijfers en toespraken van functionarissen van centrale banken. Deze week staat vooral in het teken van het banenrapport in de VS. Onze VS-econoom verwacht een verzwakking van de economie in de komende maanden. Daarom verwachten wij nog steeds een renteverlaging van 25 basispunten in het eerste kwartaal van 2020. De markt is positiever dan wij en de meeste analisten verwachten geen renteverlaging van de Fed. Als ons scenario uitkomt, zal dit de Amerikaanse dollar onder druk zetten. De afgelopen weken zijn beleggers iets negatiever geworden over de vooruitzichten van de dollar. Wij delen deze mening. We denken dat aan de opmars van de dollar een einde is gekomen en dat er een aantal jaren van daling aankomen. Dit heeft twee redenen. Aan de ene kant zijn de fundamenten van de dollar verzwakt. Aan de andere kant zijn de vooruitzichten voor andere valuta’s, zoals de euro, iets verbeterd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14387 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht