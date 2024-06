Georgette Boele (ABN Amro): ‘Centrale banken staan in het middelpunt belangstelling’

De RBA houdt de beleidsrente ongewijzigd en renteverlagingen zijn onwaarschijnlijk dit jaar. De centrale bank in Brazilië pauzeert haar versoepelingscyclus. De Swiss National Bank verrast met een renteverlaging en de frank daalt. De Norges Bank houdt voet bij stuk en dit ondersteunt de kroon. De Bank of England laat monetair beleid ongewijzigd in aanloop naar de verkiezingen. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Eerder deze week liet de Reserve Bank of Australia de beleidsrente ongewijzigd op 5,35% omdat de inflatie boven de doelstelling blijft en hardnekkig blijkt. Dit was algemeen verwacht. De prioriteit van de centrale bank is om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling. De financiële markten hebben renteverlagingen dit jaar zo goed als uitgeprijsd. Slechts een totaal van 6 basispunten aan renteverlagingen wordt weerspiegeld in de marktprijzen. Voor de rest van dit jaar verwachten we dat de Australische dollar beter zal presteren dan de Amerikaanse dollar en de euro. Dit komt vooral door onze visie op de centrale banken. Wij verwachten geen renteverlagingen in Australië in 2024, maar wel voor de Fed en de ECB. Voor de ECB zijn we meer verruimingsgezind dan wat de markt nu inprijst. Dit zou de Australische dollar moeten ondersteunen ten opzichte van de euro.

Centrale bank in Brazilië pauzeert haar verruimingscyclus maar real blijft onder druk staan

Gisteren heeft de centrale bank van Brazilië haar renteverlagingscyclus gepauzeerd op 10,5%. De arbeidsmarkt toont meer kracht dan de centrale bank had verwacht en verschillende maatstaven voor de onderliggende inflatie liggen in recente publicaties boven de inflatiedoelstelling. De centrale bank verklaarde ook dat de risico’s voor haar scenario’s in beide richtingen blijven bestaan. De centrale bank houdt de ontwikkelingen op het begrotingsfront nauwlettend in de gaten. Ze zei dat “mogelijke toekomstige veranderingen in de rente zullen worden bepaald door de vastberadenheid om de inflatiedoelstelling te halen”. De meer verkrappingsgezinde toon van de centrale bank heeft geen rally van de real teweeg kunnen brengen. De munt is verzwakt door hernieuwde zorgen over de begroting. De real zal gevoelig blijven voor nieuws over de begroting.

SNB verrast met renteverlaging en de frank daalt

Op 21 maart verlaagde de SNB de beleidsrente met 25 basispunten naar 1,5% omdat de inflatie onder de doelstelling ligt. De inflatiecijfers voor april waren boven verwachting. Dit leidde tot een zekere uitprijzing van een mogelijke renteverlaging tijdens de vergadering van vandaag. Dit ondersteunde de Zwitserse frank, net als de politieke onzekerheid in Frankrijk, die negatief doorwerkte op de euro en de frank ondersteunde. Vandaag was de marktconsensus dat de beleidsrente niet zou worden gewijzigd. De SNB verraste de markt opnieuw door de beleidsrente met 25 basispunten te verlagen naar 1,25%. Ze verklaarde ook dat ze bereid is om indien nodig actief te zijn op de valutamarkten. De recente rally in de frank en de inflatie die onder het streefcijfer ligt, zijn de redenen voor de renteverlaging van vandaag. Na het besluit daalde de frank aanzienlijk. EUR/CHF is nu terug op het niveau van 0,9550. Voor dit jaar verwachten we meer renteverlagingen voor de ECB dan voor de SNB en onze visie op de ECB is meer verruimingsgezind dan de consensus. Daarom zal er waarschijnlijk neerwaartse druk zijn op EUR/CHF, wat opwaartse druk betekent voor de Zwitserse frank. Maar de zwakte in EUR/CHF zal naar verwachting beperkt zijn, omdat de SNB geen sterke frank wil gezien het feit dat de inflatie onder de doelstelling ligt.

De Norges Bank houdt voet bij stuk en dit ondersteunt de kroon

Vandaag besloot de Norges Bank de beleidsrente ongewijzigd te laten op 4,5%. Ze verklaarde dat de beleidsrente waarschijnlijk nog enige tijd op dit niveau zal blijven. De centrale bank zei ook dat de inflatie nog steeds boven de doelstelling ligt en dat de snelle stijging van de bedrijfskosten ertoe zal bijdragen dat de inflatie hoog blijft. Het comité was bezorgd over de mogelijkheid dat als de beleidsrente voortijdig wordt verlaagd, de inflatie te lang boven de doelstelling zou kunnen blijven. De prijsinflatie daalt inderdaad, maar was nog steeds 3% en de onderliggende inflatie bedroeg 4,1% in mei. De doelstelling van het monetaire beleid is een jaarlijkse consumentenprijsinflatie van ongeveer 2%. De prognose van de centrale bank geeft aan dat de beleidsrente in 2024 op 4,5% zal blijven en in 2025 geleidelijk zal dalen.

Sinds eind mei is de kroon sterker geworden en dit zette door na het besluit vanwege het vooruitzicht van geen renteverlagingen dit jaar en een negatiever sentiment in de euro. Wij verwachten nog steeds dat de kroon het dit jaar beter zal doen dan de euro, omdat er in de eurozone meer monetaire versoepeling wordt verwacht dan in Noorwegen.

De Bank of England laat monetair beleid ongewijzigd

Vandaag liet de Bank of England de beleidsrente op 5,25% staan. Wij en de consensusverwachtingen gingen uit van geen verandering. In onze FX weekly van vorige week hebben we ons gericht op de verkiezingen in het VK, de vooruitzichten voor de economie, de Bank of England en het Britse pond. We houden nog steeds rekening met een renteverlaging in augustus.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 64 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht