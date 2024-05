Georgette Boele (ABN Amro): ‘Chinese yuan biedt ruimte voor herstel’

Sinds het begin van 2024 is de Chinese yuan in een bescheiden tempo verzwakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. USD/CNY is gestegen van 7,1 naar 7,25. Ten opzichte van de euro is de yuan tussen 7,7 en 7,9 gebleven. Wat zijn de belangrijkste redenen voor de zwakte van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar? Ten eerste was het momentum positief voor de Amerikaanse dollar, die met meer dan 3% steeg ten opzichte van een mandje van valuta’s. Het uitprijzen van een aantal verwachte renteverlagingen door de Fed dit jaar en een hogere reële tienjaarsrente hebben de dollar gesteund. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Bovendien staat de Chinese economie er momenteel anders voor dan de Amerikaanse. Daarom hebben de People’s Bank of China (PBoC) en de Chinese overheid stappen ondernomen om de economie te ondersteunen. Terwijl de Fed het monetaire beleid verkrapte om de inflatie te bestrijden, is de PBoC nog steeds bezig met een voorzichtige (stapsgewijze) monetaire versoepelingscyclus. Dit weerspiegelt ook het feit dat de inflatiedruk in China momenteel zeer beperkt is (kerninflatie april: 0,7% j-o-j). De PBoC is zelfs later dan de Bank of Japan, die in maart begon met het verkrappen van het monetaire beleid, zij het zeer geleidelijk. Dit verschil in groei-/inflatiemomentum ten opzichte van de VS is een belangrijke reden voor de zwakte van de yuan. De zwakte van de yuan stelt echter niet zo heel veel voor als je het vergelijkt met andere valuta’s. De dollar is sinds begin dit jaar met meer dan 3% gestegen ten opzichte van een mandje van valuta’s, maar slechts met 2% ten opzichte van de yuan. De yuan is nog geen vrij zwevende valuta, dus bewegingen worden meer gecontroleerd door de Chinese autoriteiten.

We verwachten dat de Chinese yuan dit jaar en volgend jaar zal herstellen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. We denken dat de maatregelen van de centrale bank en de overheid uiteindelijk zullen bijdragen aan een verder herstel van de economie. Het is waarschijnlijk dat een betere prestatie van de Chinese economie en een verkleining van het verschil in beleidsrente tussen de VS en China (voornamelijk door renteverlagingen van de Fed) zullen leiden tot een herstel en een outperformance van de yuan ten opzichte van de dollar. Onze voorspellingen voor USD/CNY staan op 7,10 voor het einde van dit jaar en op 6,80 eind volgend jaar.

Er spelen tegengestelde factoren in EUR/PLN

Eerder deze maand (9 mei) heeft de Poolse centrale bank de beleidsrente ongewijzigd gelaten op 5,75%. De prijsdruk is afgenomen. De centrale bank verklaarde echter dat de inflatieontwikkeling gepaard gaat met aanzienlijke onzekerheid. Deze onzekerheid hangt samen met 1) het effect van het begrotingsbeleid en de regelgeving op de prijsontwikkeling, inclusief de inflatieverwachtingen, en 2) het tempo van het economische herstel in Polen en de situatie op de arbeidsmarkt. De centrale bank is van mening dat het huidige niveau van de beleidsrente bevorderlijk is voor het behalen van de NBP-inflatiedoelstelling op de middellange termijn. De CPI-inflatie bedroeg in april 2,4% j-o-j en de kerninflatie 4,1%. De doelstelling van de centrale bank is om de inflatie op de middellange termijn op 2,5% te houden met een symmetrische bandbreedte van +/-1%. Op 5 juni neemt de centrale bank opnieuw een besluit over het monetaire beleid.

Wij denken dat het onwaarschijnlijk is dat de beleidsrente de komende maanden wordt verlaagd, vooral vanwege de genoemde beleidsonzekerheid. Over het algemeen zijn een lagere kans op renteverlagingen en positieve reële rentes positief voor een valuta. Maar zorgen over de begrotingssituatie en politieke onzekerheid zullen waarschijnlijk een negatieve impact hebben op de munt. Het begin van de renteverlagingen door de ECB zal waarschijnlijk doorwerken op de euro, terwijl de budgettaire onzekerheid in Polen zal drukken op de PLN. Daarom houden we onze prognose voor EUR/PLN ongewijzigd op 4,50 aan het einde van dit jaar.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

