Georgette Boele (ABN Amro): ‘De comeback van de dollar’

Vorige week daalde de Amerikaanse dollar doordat beleggers winst namen op een deel van de reeds aangekochte dollars. Deze week is het beleggerssentiment volledig anders. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

De Amerikaanse dollar is gestegen ten opzichte van de belangrijkste valuta’s, waaronder ook ten opzichte van de euro. EUR/USD is gedaald naar 1,1350. Wat zijn de belangrijkste redenen hiervoor? Ten eerste zijn de verwachtingen dat de Fed de rente binnenkort verhoogt toegenomen. Sommige marktpartijen verwachten zelfs dat de Fed de rente in maart met meer dan 25 basispunten gaat verhogen. Ten tweede zijn de Amerikaanse rentes op staatsobligaties en de rentes gecorrigeerd voor inflatie aanzienlijk gestegen. Dat heeft de dollar gesteund. Tot slot is het beleggerssentiment verder verslechterd, maar dit heeft niet geleid tot meer winstnemingen in de dollar. Beleggers lijken momenteel juist de voorkeur te geven aan de dollar, nu de rentes verder stijgen, ook al is de situatie onzekerder geworden. We denken dat de stijging in de rentes gecorrigeerd voor inflatie de belangrijkste factor is. Maar de verwachtingen over de economische groei spelen ook een belangrijke rol. Mochten beleggers erg bezorgd worden over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie en de inflatie verder toenemen dan kan dat uiteindelijk negatief doorwerken op de dollar. Tenzij er algehele paniek ontstaat op de financiële markten, want dan kopen beleggers de dollar (en de Japanse yen) als veiligehavenmunt. Dus de richting in het koersverloop van de Amerikaanse dollar hangt af van verschillende factoren. Wat het gecompliceerder maakt is dat de dollar zowel een munt is die reageert op de staat van de economie als een veiligehavenmunt. We verwachten een verdere daling van de euro ten opzichte van de dollar.

Centrale banken die mogelijk de rente verhogen in het eerste kwartaal

Beleggers zijn erg gefocust op de eerste renteverhoging door de Fed dit kwartaal (wij verwachten een verhoging met 25bp in maart). Maar er zijn meer centrale banken die mogelijk binnenkort de rente verhogen. De centrale bank van Noorwegen liet vandaag de beleidsrente ongewijzigd, maar gaf aan de rente te verhogen op 24 maart. Dit zou dan de derde renteverhoging worden. Vorige jaar verhoogde de centrale bank al tweemaal de rente met 25 basispunten tot 0,50%. De hogere beleidsrente en de hogere olieprijs hebben de Noorse kroon gesteund.

Deze week kwamen de inflatiecijfers in het VK hoger uit dan verwacht. Hierdoor is de kans toegenomen dat de Bank of England snel de rente weer verhoogt. De verwachtingen zij nu dat dit in februari gaat gebeuren (3 februari). Hierdoor heeft het Britse pond het goed gedaan, vooral ten opzichte van de euro. We verwachten dat deze trend nog doorgaat.

Een andere centrale bank die mogelijk dit kwartaal de rente gaat verhogen is de centrale bank van Canada. De helft van de markt verwacht een renteverhoging van 25 basispunten op 26 januari. Mocht die er niet komen, dan verwacht de markt dat dat op 2 maart gaat gebeuren. Een aantal marktpartijen gaat er dan vanuit dat de rente mogelijk met een grotere stap dan 25 basispunten wordt verhoogd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 29 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht