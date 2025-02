Georgette Boele (ABN Amro): ‘De toekomst van de yen in 8 grafieken’

De yen verzwakte per saldo aanzienlijk in 2024, met grote schommelingen gedurende het jaar. We verwachten dat de yen het in 2025 beter zal doen dan de euro en licht zal verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar. We hebben onze prognoses voor de yen iets aangepast. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

In 2024 verzwakte de yen met 11% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en 5% ten opzichte van de euro. Maar USD/JPY en EUR/JPY kenden grote schommelingen gedurende het jaar. De valutaparen bewogen vaak in tandem met de renteverschillen tussen de VS/eurozone en Japan. Maar tussen half mei en 10 juli verzwakte de yen veel meer dan de renteverschillen zouden rechtvaardigen (zie onderstaande grafieken). Speculanten hadden buitensporig grote shortposities in de yen opgebouwd. De markt testte het standpunt van de Japanse autoriteiten over de zwakte van de yen. Dit eindigde abrupt op 11 juli 2025 (zie ook onze FX Weekly’s van juli 2024), toen de yen over de hele linie aan een groot herstel begon vanwege het sluiten van deze omvangrijke shortposities. Na deze periode bewogen USD/JPY en EUR/JPY weer in tandem met renteverschillen die de verwachtingen over de Fed en de BoJ weerspiegelden. Hieronder lichten we onze visie op de yen toe met acht grafieken.

Yen en renteverschillen

USD/JPY en ook EUR/JPY hebben de neiging om in tandem te bewegen met de nominale en reële renteverschillen in verschillende looptijden (2y, 5y en 10y). Reële rendementen zijn nominale rendementen gecorrigeerd voor inflatieverwachtingen. De onderstaande grafieken laten inderdaad zien dat deze relatie erg sterk is. Maar de relatie kan tijdelijk verbreken, zoals medio 2024 gebeurde (zie hierboven).

Onlangs hebben we onze visie op de Fed gewijzigd. We verwachten niet langer renteverlagingen binnen onze prognosehorizon (t/m eind 2026). Dit is meer hawkish dan wat de financiële markten verwachten. Die gaan nog steeds uit van een totaal aan 40 basispunten aan renteverlagingen in de VS dit jaar. Ondertussen verwachten wij dat de Bank of Japan (BoJ) haar monetaire beleid in een voorzichtig, geleidelijk tempo zal blijven normaliseren. Onze visie is hier in lijn met de marktconsensus. Als gevolg van onze nieuwe Fed-visie zou USD/JPY iets hoger kunnen bewegen vanaf de huidige niveaus, maar we verwachten niet dat er een nieuwe opwaartse trend zal komen.

Yen en balansen van centrale banken

De onderstaande grafieken tonen de balansen van de Fed en de BoJ en de relatieve balans. Het verkleinen van de balans is een belangrijk onderdeel van de normalisatie van het monetaire beleid, naast het verhogen van de rente. Een toename van de balans is negatief voor de valuta omdat de liquiditeit toeneemt. Als de balans van de Fed sneller toeneemt dan die van de BoJ, zoals tijdens de wereldwijde financiële crisis, verzwakt de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen. Maar als de Fed haar balans meer laat verkleinen dan de BoJ, dan stijgt de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen. De Fed heeft haar balans sinds april 2022 laten verkleinen en de ECB sinds de tweede helft van 2022.

In de toekomst zoekt de BoJ naar manieren om haar enorme balans te verkleinen en dit kan bijna tien jaar duren. Het wordt steeds waarschijnlijker dat de balans van de Bank of Japan zal krimpen en de centrale bank staat nog maar aan het beginpunt vergeleken met andere centrale banken. Het verkleinen van de balans zal leiden tot minder liquiditeit in yen. Dit, en een geleidelijke verhoging van de beleidsrente, zouden de yen moeten ondersteunen.

Yen en risicosentiment

Na de Amerikaanse dollar is de yen de meest liquide valuta. Bovendien hebben Japanse beleggers de neiging om in het buitenland te beleggen voor een beter rendement en hopen ze dat de yen zwakker wordt ten opzichte van de valuta waarin de activa waarin ze beleggen. Als gevolg van deze dynamiek heeft de yen meestal een sterk positieve relatie met de volatiliteit op de aandelenmarkt (grafiek linksonder) en een sterk negatieve relatie met Japanse aandelen (grafiek rechtsonder).

Het feit dat een zwakkere yen de Japanse export aantrekkelijker maakt, verklaart de negatieve relatie tussen de yen en de Japanse aandelenindex. Tot 2022 was de relatie tussen de yen en de volatiliteit van de aandelenmarkt sterk positief. Sindsdien is de relatie volatieler geworden. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. In sommige perioden zien beleggers de yen mogelijk niet als een veilige havenvaluta (tijdelijk). Bovendien investeren Japanse beleggers soms minder in het buitenland. Tot slot kunnen er momenten zijn dat het beleggerssentiment ten aanzien van Azië somber is en het verkopen van de yen is dan de gemakkelijkste manier om dit te doen.

Yen en positionering

Zoals de grafiek linksonder laat zien, zijn speculanten momenteel licht long op de yen, na jarenlang een netto-shortpositie te hebben gehad, waarschijnlijk vanwege het vooruitzicht van meer renteverhogingen in Japan. Het feit dat er op dit moment weinig handelsspanningen tussen de VS en Japan zijn in vergelijking met andere landen, heeft de yen ook geholpen. De markt is momenteel relatief neutraal gepositioneerd in de Amerikaanse dollar (grafiek rechtsonder), en heeft traditioneel meestal een longpositie in de dollar.

Vooruitzichten

Als we met al het bovenstaande rekening houden, denken we dat de yen in 2025 ruimte heeft om sterker te worden ten opzichte van de euro, vanwege de agressieve versoepeling van de ECB en een gematigd tempo van verkrapping (hogere rente en verkleinen balans) door de Bank of Japan. Wij verwachten dat de yen slechts licht zal verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar vanwege onze nieuwe Fed-visie. We hebben onze valutaramingen van de yen daarom licht aangepast, zie tabel.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 71 berichten van Georgette Boele

