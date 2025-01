Georgette Boele (ABN Amro): ‘De Zweedse kroon zal het iets beter doen in 2025’

In 2024 daalde de Zweedse kroon met 3,4% ten opzichte van een valutamandje en met 2,5% ten opzichte van de euro. Het was een volatiel jaar. De belangrijkste redenen voor de zwakte waren als volgt. Ten eerste kwamen de economische cijfers in het eerste en tweede kwartaal zwakker uit dan verwacht en daalde de inflatie. De Zweedse economie bevond zich in het tweede kwartaal in een milde recessie. Hierdoor anticipeerde de markt op de start van de versoepelingscyclus in Zweden vóór de Fed en de ECB. En inderdaad, de Riksbank startte haar versoepelingscyclus op 8 mei met een renteverlaging van 25 basispunten. Ten tweede versoepelde de Riksbank in 2024 meer dan de Fed en de ECB. Ze verlaagde de rente in 2024 in totaal met 150 basispunten, waardoor het referentietarief eind 2024 2,5% bedroeg. Ten derde werkten de golven van risicoafname en de bezorgdheid over de wereldwijde handelsvooruitzichten negatief door op de kroon.

2024 was een volatiel jaar voor de Zweedse kroon, waarin de kroon daalde met ongeveer 3,4%. Een zwakke economie, eerdere en agressievere renteverlagingen in Zweden, zorgen over de wereldhandel en golven van risicovermindering waren negatieve factoren voor de kroon. Voor 2025 verwachten we dat de positieve en negatieve factoren elkaar in evenwicht zullen houden. Dit resulteert in een neutraal vooruitzicht voor de kroon. Dat meent Georgette Boele, valutaspecialist bij ABN Amro.

Voor 2025 verwachten we een neutraler vooruitzicht voor de Zweedse kroon. Dit komt door tegengestelde factoren. Enerzijds verwachten we dat de ECB de rente in 2025 sterker zal verlagen dan de Riksbank. Wij verwachten dat de ECB de rente in 2025 met 175 basispunten zal verlagen, terwijl de marktconsensus voor de Riksbank maximaal 75 basispunten is. Tijdens de vergadering in december gaf de Riksbank aan dat de beleidsrente in de eerste helft van 2025 opnieuw zou kunnen worden verlaagd, maar de gouverneur zei dat het geen eenrichtingsverkeer is. De centrale bank voorspelt dat de beleidsrente in het tweede kwartaal van 2025 zal dalen tot 2,25% en tot 2027 op dit niveau zal blijven. Dit is minder verruimingsgezind dan de prognoses van analisten. Dit is gunstig voor de kroon, want over het algemeen presteert de kroon goed wanneer de renteverschillen in het voordeel van Zweden bewegen. Een positieve correlatie betekent dat EUR/SEK stijgt wanneer de renteverschillen tussen Duitsland en Zweden toenemen, en omgekeerd.

Stabilisatie inflatie