Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar gaat omhoog’

De Fed was verruimingsgezind en dit drukte de Amerikaanse dollar. Maar de vooruitzichten voor de dollar blijven goed ten opzichte van de euro. We verwachten ook een lager Britse pond. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Vorige week was de ECB verruimingsgezind en dat drukte de euro. Eergisteren kwam de Fed bijeen om te besluiten over het monetair beleid. En de verwachtingen waren hoog gespannen. Beleggers verwachtten dat de eerste renteverhoging in de eerste helft van 2023 kwam. De Fed stelde de ramingen voor economische groei aanzienlijk naar boven bij en verhoogde ook de ramingen voor inflatie en de werkgelegenheid. De Fed publiceerde ook een grafiek met hun verwachtingen ten aanzien van de toekomstige renteverhogingen (de zogenaamde dot plot). Deze grafiek liet zien dat de Fed de rente waarschijnlijk niet verhoogt voor het einde van 2023. Deze uitkomst was meer verruimingsgezind dan wat beleggers hadden verwacht maar ook meer verruimingsgezind dan onze vooruitzichten. Als gevolg hiervan daalde tijdelijk de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties. De dollar daalde ook. De dollarindex daalde van 92 naar 91.4 en USD/JPY van 109.25 naar 108.80, terwijl EUR/USD steeg van 1.1910 tot 1.1980.

Vooruitzichten Amerikaanse dollar blijven goed

Als EUR/USD onder het niveau van 1.20 blijft, dan blijven de vooruitzichten negatief. De koers zou zelfs kunnen dalen naar het niveau 1.1830-1.1850 wat een belangrijk steunniveau is. Mocht de koers onder dit niveau dalen dan draait de langetermijntrend van EUR/USD naar negatief. De vergaderingen van de ECB en de Fed zijn nu achter ons. Ze waren beide verruimingsgezind. Ondanks dit blijven wij van mening dat de Fed in de komende jaren minder verruimingsgezind zal zijn dan de ECB. Dit is een belangrijke reden waarom we denken dat de Amerikaanse dollar gaat stijgen ten opzichte van de euro dit jaar en volgend jaar.

Bank of England

Aan het begin van de week maakte de EU bekend juridische stappen te nemen tegen het VK, omdat het VK zich niet aan de voorwaarden van de brexit-overeenkomst heeft gehouden. Hierdoor daalde het pond ten opzichte van de euro en de dollar. Gisteravond na de Fed-vergadering steeg GBP/USD weer, maar de koers kwam niet uit boven het niveau van 1.40. Dit is geen goed teken voor de vooruitzichten van de koers van GBP/USD. Vandaag liet de Bank of England haar beleid ongewijzigd zoals verwacht. Het Britse pond bewoog nauwelijks op het nieuws. We verwachten nog steeds dat het pond gaat dalen ten opzichte van de euro en de dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 7 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht