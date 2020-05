Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar in de verkoop’

De dollarindex is dit jaar met 3,5% gestegen. Ten opzichte van een breder mandje van valuta is de dollar zelfs met 7% gestegen.

Volgens Georgette Boele, valutadeskundige bij ABN Amro, voor de stijging van de dollar drie redenen aan te voeren. Ten eerste was er een schaarste aan dollars in maart. Ten tweede hebben beleggers de dollar vaak gekocht als veiligehavenmunt. Ten derde zijn de economische vooruitzichten voor een aantal landen slechter dan die voor de VS. Zal de dollar verder stijgen? Op langere termijn voorzien we vooral een daling van de dollar.

Lagere veiligehavenvraag

Een belangrijke reden waarom we denken dat de dollar gaat dalen, is minder vraag naar veiligehavenvaluta’s. Centrale banken en overheden hebben enorme steunpakketten aangekondigd. In veel landen hebben de lockdown en de andere maateregelen ervoor gezorgd dat het aantal dodelijke coronaslachtoffers is afgenomen. Hierdoor kunnen landen de maateregelen wat versoepelen. Daardoor kan de economie weer herstellen. We verwachten dat de economie in de meeste landen een herstel zal laten zien in de tweede helft van 2020. Beleggers worden dan ook optimistischer. Ze gaan daarom veiligehavenmunten zoals de dollar en de Japanse yen mijden. Waarschijnlijk nemen ze ook meer risico met munten die stijgen als de wereldeconomie en wereldhandel verbeteren.

Ongelimiteerd opkoopprogramma

Op 23 maart kondigde de Fed de start aan van een ongelimiteerd opkoopprogramma. Deze is in grootte niet te vergelijken met eerdere opkoopprogramma’s. De omvang is enorm en ook veel groter dan wat andere centrale banken doen. Vroeg of laat zal de enorme monetaire verruiming van de Fed zijn weerslag hebben op de dollar. Dit gebeurt als de vraag naar veiligehavenvaluta’s opdroogt. Naast dit opkoopprogramma van de Fed zijn er nog meer redenen waarom de dollar waarschijnlijk gaat dalen. Het begrotingstekort in de VS komt door de aangekondigde overheidssteun aanzienlijk hoger uit dan in andere landen. Daar komt bij dat onze VS-econoom negatiever over de economie is dit jaar dan andere analisten. Daarnaast verwachten we minder hoge rentes op staatsobligaties dan andere analisten. Tot slot blijkt uit verschillende waarderingsmaatstaven dat de dollar duur is. De euro, Australische dollar en het Britse pond zijn volgens koopkrachtspariteit 11% ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar. De Noorse en de Zweedse kroon zijn zelfs meer dan 40% ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar. Dit zijn allemaal redenen voor beleggers om de dollar in de verkoop te doen.

Herstel EUR/USD later in het jaar

In het kort komt het erop neer dat we denken dat de dollar op langere termijn gaat dalen. Hoeveel hangt af ten opzichte van welke valuta. De ene valuta zal meer kunnen profiteren van zwakte van de dollar dan de andere. We denken dat de euro maar gematigd kan profiteren van een zwakkere dollar. Er zijn drie redenen hiervoor aan te voeren. Ten eerste verwachten we dat de ECB haar opkoopprogramma verder zal vergroten. Meer nog dan de meeste analisten op dit moment verwachten. Ten tweede voorzien wij dat de economie in de eurozone aan het einde van dit jaar/begin volgend jaar in een lichte recessie belandt (dubbele dip). Tot slot zullen beleggers voorzichtiger zijn om in de euro beleggen nadat bekend werd dat het Duits Constitutioneel Hof kanttekeningen plaatst bij het eerdere opkoopprogramma. Onze raming van EUR/USD voor het einde van 2020 staat op 1,12.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

