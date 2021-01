Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dollar verder omlaag’

In 2020 daalde de Amerikaanse dollar met 3% ten opzichte van een groot mandje van valuta’s en met 6,7% ten opzichte van een klein mandje van de belangrijkste valuta’s. De langetermijntrend van de dollar is negatief. Dit houdt in dat de dollar waarschijnlijk verder gaat dalen?

De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro. Er is een aantal redenen waarom we denken dat de dollar zwakker wordt. Ten eerste zijn beleggers positiever over de toekomst. Hierdoor zijn ze minder geneigd om te beleggen in de dollar als veilige haven. Ten tweede is de dollar niet aantrekkelijk door dat de rente gecorrigeerd voor inflatie negatief is. Dit komt deels door de aanzienlijke monetaire verruiming door de Fed en deels door de verwachte inflatie in de VS. Tot slot zijn beleggers bezorgd over het groeiende begrotingstekort en de aanzienlijk monetaire verruiming in de VS. Een Biden-regering zal de economie stimuleren via hogere overheidsuitgaven. Nu de Democraten ook de twee senaatzetels in Georgia hebben binnengesleept, wordt deze overheidssteun waarschijnlijk nog omvangrijker. De recente gebeurtenissen in Washington hebben tot nu toe weinig effect gehad op de dollar. De dollar herstelde, omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties wat steeg.

De euro heeft geprofiteerd van een zwakkere dollar en werd ook sterker doordat beleggers positiever gestemd waren over de eurozone. EUR/USD steeg vorig jaar met 9%, terwijl de euro ongeveer 7% sterker werd ten opzichte van een mandje van valuta’s. Sinds de laatste dagen van 2020 is EUR/USD sneller gestegen en de dollar sneller gedaald. EUR/USD is tot 1,2349 gestegen en de dollarindex tot ongeveer het niveau van 89 gedaald. Wij verwachten een hogere EUR/USD en een lagere dollar voor 2021. Maar we denken dat de beweging iets te snel gegaan is. Op een gegeven moment kunnen beleggers winst nemen op een deel van de euro die ze al gekocht hebben en de dollars die ze verkocht hebben. Als gevolg hiervan daalt EUR/USD en stijgt de dollar. We denken dat zo’n beweging tijdelijk van aard is. Daarna daalt de dollar en stijgt EUR/USD mogelijk opnieuw.

Geschreven door: Economen ABN Amro

