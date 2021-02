Georgette Boele (ABN Amro): ‘Dynamiek dollar is veranderd’

De drijvende factoren van de Amerikaanse dollar zijn veranderd. Vorig jaar daalde de dollar omdat er weinig vraag was naar veiligehavenmunten en omdat beleggers bezorgd waren over het groter wordende begrotingstekort, de zwakke economie en een verruimingsgezinde Fed. Dus beleggers meden de dollar toen ze optimistisch waren. Zo begon 2021 ook.

De drijvende factoren van de dollar veranderden echter. Beleggers kregen weer meer interesse in de dollar, omdat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie verbeterden. Daarnaast blijft de Fed mogelijk minder lang verruimingsgezind dan eerder werd aangenomen. Kortom een goede reden om de dollar weer eens te kopen. As gevolg hiervan steeg de dollar, ook ten opzichte van de euro. EUR/USD daalde onder het niveau van 1,20. Maar de daling stopte rond het niveau van 1,1950, wat ook een belangrijk steunniveau was. Sindsdien is de dollar licht gedaald. We denken dat dit tijdelijk van aard is. De dollar gaat mogelijk snel weer stijgen.

Het Britse pond zit nog in de lift

Het Britse pond is wederom gestegen. Ten opzichte van de dollar staat de koers rond 1,3850. De kans bestaat dat het psychologische niveau van 1,40 gehaald gaat worden. Waarom doet het pond het zo goed? Het VK heeft een ruime voorsprong in het vaccineren van de bevolking ten opzichte van de VS en de eurozone. Hierdoor denken beleggers dat de lockdownmaatregelen eerder teruggedraaid zullen worden en dat de economie sneller kan herstellen. Wij zijn niet zo optimistisch gesteld over de economie. De centrale bank kan haar monetair beleid nog verder verruimen. We denken dat de VS en de eurozone het tempo van vaccineren gaan opschroeven. Dus dan wordt de achterstand op het VK kleiner. Hierdoor kunnen beleggers minder optimistisch worden over de vooruitzichten van het pond. Het Britse pond is vooral duur ten opzichte van de dollar.

Optimistisch over de vooruitzichten van de Zweedse kroon

De Zweedse centrale bank liet woensdag haar beleidsrente ongewijzigd op 0%. Ze gaf aan door te gaan met haar opkoopprogramma. Ze gaf ook aan dat de beleidsrente de komende jaren niet gaat stijgen. In de vooruitzichten van de centrale bank staat de beleidsrente tot het eerste kwartaal van 2024 op 0%. We denken dat de centrale bank waarschijnlijk pas klaar is voor een renteverhoging op het moment dat de ECB hier klaar voor is. Kortom dat duurt nog een lange tijd. Toch blijven we optimistisch over de vooruitzichten van de Zweedse kroon. De Zweedse kroon doet het goed als beleggers optimistisch zijn en als de mondiale handel en groei verbeteren. Dit is wat we verwachten voor 2021. Daar komt bij dat ook de Zweedse kroon een sterke basis heeft. De Zweedse economie zal het hoogstwaarschijnlijk beter doen dan de economie van de eurozone. Daarnaast heeft Zweden een overschot op de betalingsbalans en een relatief klein begrotingstekort. Tot slot is de Zweedse kroon de meest ondergewaardeerde valuta van de belangrijkste valuta’s.

Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

