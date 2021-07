Georgette Boele (ABN Amro): ‘Effect olieprijs op valuta’s’

De Noorse kroon en de Canadese dollar zijn deze week gedaald. Ze hebben het slechter gedaan dan de andere belangrijke valuta’s. Dit komt voornamelijk door de daling in de olieprijs. Maar ook de sterkere dollar heeft hieraan bijgedragen. De sterkere dollar vertaalt zich namelijk ook in een lagere EUR/USD. De koers is inmiddels gedaald tot 1,18.

Zijn de vooruitzichten voor de Noorse kroon en de Canadese dollar nu verslechterd? Nee. We zijn van mening dat de vooruitzichten voor beide munten nog steeds goed zijn. We beginnen met de Noorse kroon. De Noorse economie ligt er goed bij en heeft een sterke basis. Daarnaast is de kroon nog steeds ondergewaardeerd als we koopkrachtpariteit in ogenschouw nemen. Tot slot gaat de Noorse centrale bank waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2021 over tot het verhogen van de beleidsrente. Dit is veel sneller dan de Fed en de ECB. Met andere woorden deze factoren zouden moeten zorgen voor een stijging van de kroon.

De vooruitzichten voor de Canadese dollar zijn ook goed. De economie profiteert van de sterke opleving in de VS. Daarnaast verwachten we dat de Bank of Canada de beleidsrente in de tweede helft van 2022 gaat verhogen. Dit is ook beduidend sneller dan de Fed en de ECB. Daarom denken we dat de Canadese dollar na een korte dip weer gaat stijgen.

Alles bij elkaar genomen denken we dat de lagere olieprijs maar tijdelijk negatief doorwerkt op beide munten. En dat deze lagere koersen mogelijk aantrekkelijk zijn om zich te positioneren voor als ze later in het jaar en volgend jaar weer gaan stijgen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 14 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht