Georgette Boele (ABN Amro): ‘Euro/dollar beneden 1,1950’

De rentes op staatsobligaties zijn hard gestegen. De ECB kan twee dingen doen om een verdere stijging tegen te gaan. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Ten eerste kan de ECB haar noodaankoopprogramma (PEPP) opschalen. Ten tweede kan de ECB haar communicatie omtrent het toekomstige rentebeleid (forward guidance) aanpassen. Aan de andere kant van de oceaan klonk Fed-voorzitter Powell vorige week verruimingsgezind. Dit had een tijdelijk effect op de financiële markten. Maar de Fed is vooralsnog redelijk relaxed over de stijging van rentes op staatsobligaties. Daarnaast gaf de centrale bank van Australië aan meer activa te gaan opkopen na de stijging van de rente op Australische staatsobligaties. Tot slot was de centrale bank van Nieuw-Zeeland verruimingsgezind. De bank zei dat de beleidsrente verlaagd kan worden en dat het opkopen van staatsobligaties opgevoerd kan worden, mocht dit nodig zijn.

Veiligehavenvaluta’s liggen onder druk

Door de stijging in de langetermijnrentes zijn beleggers wat risico-averser geworden. Maar dit heeft niet geleid tot meer vraag naar veiligehavenvaluta’s zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank. Dit komt doordat het renteverschil op dit moment meer invloed heeft op deze valuta’s. De hogere rente op de Amerikaanse staatsobligaties en de hogere Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie hebben gezorgd voor een stijging van de Amerikaanse dollar. Een voorwaarde was wel dat de rente harder steeg in de VS dan in de andere landen. Het valutapaar USD/JPY volgt nauwgezet het verschil in rente gecorrigeerd voor inflatie in de VS en Japan. Het valutapaar EUR/CHF is gestegen omdat de langetermijnrente in de eurozone harder is gestegen dan in Zwitserland.

EUR/USD steun getest

EUR/USD heeft opnieuw het steunniveau van 1.1950-1.2000 getest. EUR/USD is er niet onder gegaan dus het niveau blijft vooralsnog als steunniveau liggen. We denken dat EUR/USD uiteindelijk wel onder dit niveau gaat dalen. Dit kan in de komende weken/maanden het geval zijn. De ECB zit niet te wachten op hogere rentes op staatsobligaties. De Fed lijkt hier meer relaxed mee om te gaan. We blijven van mening dat de Fed in de komende jaren minder verruimingsgezind zal zijn dan de ECB. Dit is een belangrijke reden waarom we denken dat de Amerikaanse dollar gaat stijgen ten opzichte van de euro dit jaar en volgend jaar.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

