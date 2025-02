Georgette Boele (ABN Amro): ‘Euro/dollar naar 0,98’

De Amerikaanse dollar staat onder druk sinds 13 januari. We verwachten niet langer renteverlagingen door de Fed. Maar we hebben onze EUR/USD-visie ongewijzigd gelaten met een eindejaarsprognose van 0,98. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Na de Amerikaanse verkiezingen steeg de Amerikaanse dollar met meer dan 5%. Maar deze beweging stopte een week voor de inauguratie van Donald Trump op 20 januari. Sinds 13 januari heeft de munt een deel van zijn winst weer ingeleverd. De Amerikaanse dollarindex bewoog van een hoogste punt van 110,17 op 13 januari naar 106,45 vandaag. De dollar heeft minder goed gepresteerd dan alle belangrijke valuta’s, inclusief de euro. De yen was de valuta die het meest profiteerde van de dollarzwakte (zie de FX weekly van vorige week). Waarom is de dollar verzwakt?

· Ten eerste zijn de tienjaars renteverschillen (nominaal en reëel) tussen de VS en Duitsland en de VS en Japan verschoven ten gunste van de euro en de yen, voornamelijk vanwege de lagere rente in de VS. De financiële markten houden nu rekening met twee renteverlagingen van 25 bps tegen het einde van het jaar, tegen slechts één op 13 januari.

· Ten tweede hebben de aankondigingen en acties van de regering Trump en de onzekerheid over het toekomstige beleid negatief doorgewerkt op de dollar. De markt probeert erachter te komen wat dit allemaal betekent voor de Amerikaanse economie en de geopolitieke situatie.

· Ten derde ondersteunden verwachtingen over een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar

Op 17 februari veranderde onze VS econoom de Fed-visie (zie hiervoor meer informatie). Hij verwacht dat de versoepelingscyclus is afgelopen. Onze Fed-visie is nu meer hawkish dan de markt. Heeft deze verandering in de visie van de Fed ook onze visie op EUR/USD veranderd? Kort gezegd, nee. We hebben onze prognoses gehandhaafd met een prognose van EUR/USD van 0,98 aan het einde van 2025. De redenen zijn als volgt. Sinds half januari is de Amerikaanse dollar verzwakt en EUR/USD gestegen. Als gevolg hiervan moet de dollar veel sterker worden om 0,98 te kunnen bereiken. Deze versterking is in overeenstemming met onze veranderde Fed-visie. Onze verwachte EUR/USD-zwakte richting 0,98 weerspiegelt dus onze verwachtingen voor het monetaire beleid van de Fed en de ECB.

Onze prognose voor het einde van het jaar van 0,98 is aanzienlijk lager dan de marktconsensus van 1,05. Sommige analisten zien EUR/USD eerder in het jaar onder pariteit, maar voor het einde van het jaar zijn wij een van de negatiefste. De markt is al net-short euro (niet buitensporig) en gematigd net-long US-dollar. Er is meer ruimte om posities op te bouwen, maar de valutamarkten wachten op duidelijkheid over hoe de recente ontwikkelingen uitpakken. Wij denken dat niveaus onder pariteit een langetermijnopportuniteit zijn om posities in te nemen voor een herstel van de euro. Dit is het geval als het beleggerssentiment relatief constructief blijft. Elke periode van flink risk-off of paniek op de markt zal ertoe leiden dat beleggers de Amerikaanse dollar als meest liquide valuta zullen kopen.

