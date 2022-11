Georgette Boele (ABN Amro): ‘Euro/dollar naar 1,08’

Verandering in visie Fed en ECB heeft geen gevolgen voor onze EUR/USD-prognoses, maar leidt wel tot enige verandering in andere belangrijkste valutaramingen. We herzien ook onze prognoses voor de Chinese yuan en de Poolse złoty.

Deze week hebben wij onze vooruitzichten voor het beleid van de Fed en de ECB herzien. Wij verwachten nu dat de ECB de depositorente tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 zal verhogen tot 2,50%. Wij verwachten ook dat de centrale bank in het laatste kwartaal van 2023 de rente weer gaat verlagen. Wij voegen nog eens 50 basispunten aan renteverhogingen toe aan ons Fed-profiel, maar gaan nu ook uit van meer renteverlagingen in het laatste kwartaal van 2023. Na de al in december verwachte verhoging met 50 basispunten houden wij nu rekening mee met twee verdere verhogingen met 25 basispunten tijdens de bijeenkomsten in februari en maart. Daarmee komt de bovengrens van de fed funds rate op 5%. Wij gaan nog steeds uit van aanzienlijke renteverlagingen in de tweede helft van 2023. De hogere piek in de rente impliceert een sterkere daling, zodra de macro-economische omstandigheden in de VS dit mogelijk maken. Wij verwachten dat de verlagingen iets later zullen beginnen, in september in plaats van onze eerdere verwachting van juli. Wel houden wij nu rekening mee met een totale renteverlaging van 125 basispunten, tegen 100 basispunten eerder. Wij verwachten dat de Fed daarna zal terugschakelen naar een verlaging met 25 basispunten totdat de rente medio 2024 weer gedaald is tot de neutrale schatting van de Fed van 2,5%. Vanaf dan denken wij dat de Fed een pauze inlast.

Hebben deze veranderingen in onze visie over de ECB en de Fed invloed op onze prognoses voor EUR/USD? In één woord: “Nee”. En wel om de volgende redenen. Ten eerste verslechteren de technische vooruitzichten voor de dollar en verbeteren ze voor EUR/USD. Na het duidelijke verkrappingsgezinde commentaar door verschillende ECB-functionarissen is EUR/USD weer boven pariteit gekomen en is er een hogere bodem gezet. Vervolgens is de Amerikaanse dollarindex weer gedaald naar het niveau van 110. Ten tweede verwachten wij in de komende maanden meer renteverhogingen door zowel de ECB als de Fed, maar in de periode daarna sterkere renteverlagingen door de Fed. Daarmee zal het renteverschil tussen de Fed en de ECB weer kleiner worden.

Deze factoren liggen ten grondslag aan onze optimistische vooruitzichten voor EUR/USD. Maar de opwaartse trend wordt getemperd door de volgende twee redenen: de recessie in de eurozone op korte termijn en onze visie van renteverlagingen door de ECB in het laatste kwartaal van 2023, die niet in lijn is met consensus. Alles bij elkaar genomen houden wij onze prognose voor EUR/USD voor eind 2023 op 1,08.

Wijzigingen hebben wel gevolgen voor andere belangrijkste valutaprognoses

Het algemene thema is dat centrale banken het monetaire beleid verkrappen om de inflatie te bestrijden, aangezien de meeste banken een inflatiedoelstelling hebben. Sommige centrale banken zijn agressiever vanwege de hoge inflatie (bijvoorbeeld in de VS, de eurozone, het VK en Nieuw-Zeeland). In andere landen is de inflatie juist relatief laag (Japan en Zwitserland). Sommige centrale banken maken zich zorgen over de vooruitzichten van een afnemende groei (Noorwegen), andere denken dat de eerdere renteverhogingen de inflatie weer naar het doel zullen brengen (Polen, Zwitserland) en weer anderen voorzien dat zij dicht bij het einde van de renteverhogingen zijn (Brazilië, Canada). Met andere woorden, er is een brede mix van mogelijke uitkomsten voor de vooruitzichten van de renteverschillen en de doorwerking daarvan op de diverse valuta’s.

Maar er zijn vergelijkbare drijvende factoren voor 2023. Ten eerste zullen de Fed, de ECB en de Reserve Bank of New Zealand de rente de komende maanden agressief blijven verhogen. Daarom zullen hun valuta’s het op de korte termijn waarschijnlijk beter doen dan andere belangrijke valuta’s. Maar de renteverlagingen die wij verwachten voor de Fed, de Bank of England en de ECB tegen eind 2023 zouden moeten leiden tot een verzwakking van hun valuta’s ten opzichte van de andere belangrijke valuta’s. Voor de Fed voorzien wij in de tweede helft van 2023 inderdaad een agressieve renteverlaging, agressiever dan de marktconsensus en agressiever dan de Bank of England en de ECB. Daarom verwachten wij over de hele linie een zwakkere dollar, vooral in de tweede helft van 2023. De andere centrale banken zullen de renteverhogingen wellicht geleidelijker aanpakken, gevolgd door een pauze. In de eerste maanden van 2023 is dit waarschijnlijk negatief voor hun valuta’s, maar in de tweede helft van 2023 ondersteunend. Deze dynamiek komt tot uiting in onze nieuwe prognoses.

Wij herzien onze prognoses voor de Chinese yuan en de Poolse złoty

Wij hebben ook onze prognoses voor de Chinese yuan en de Poolse złoty herzien. Wat de Chinese yuan betreft, verwachten wij dat het verschil in monetair beleid tussen de VS en China in de loop van 2023 niet verder toeneemt. Voor de tweede helft van volgend jaar voorzien wij zelfs enige convergentie als gevolg van de door ons verwachte renteverlagingen door de Fed. Bovendien denken we dat de betere groeiprestatie van de VS ten opzichte van China ook aan zijn einde komt. Deze dynamiek zou de yuan moeten ondersteunen.

De Poolse centrale bank lijkt erop te vertrouwen dat de reeds doorgevoerde renteverhogingen en de verzwakkende economie de inflatie weer naar het streefcijfer zullen stuwen. Daarom heeft zij een pauze ingelast in de renteverhogingen. Dit kan te vroeg blijken. Meer negatieve reële rentes, een recessie in de eurozone en een verzwakking van de Poolse economie zullen de złoty de komende maanden waarschijnlijk onder druk zetten. Onze nieuwe prognoses weerspiegelen dit.

Wat de Braziliaanse real betreft, laten wij onze prognoses ongewijzigd. Wij blijven een herstel van de real verwachten. Dit komt doordat de hoge nominale rente en de positieve reële rendementen steun bieden. Bovendien ligt de onzekerheid over de verkiezingen achter ons. De stijging van de real kan echter worden getemperd door de vrees voor een verslechtering van de begrotingssituatie, een verzwakkende economie en kleinere renteverschillen.

