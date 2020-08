Georgette Boele (ABN Amro): ‘Euro/dollar naar 1,25’

De langetermijntrend van de dollar is negatief. De komende jaren daalt de dollar mogelijk. We hebben onze ramingen dan ook naar beneden bijgesteld. Waarom denkt Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro, dat de dollar omlaag gaat?

1

Ten eerste verwachten we dat beleggers in bepaalde periodes risico mijden en de dollar kopen als veiligehavenmunt. Mogelijke triggers zijn zwakke cijfers over de economie en opnieuw strikte lockdowns. Deze periodes zijn waarschijnlijk kortstondig. Dit is een verandering in ons scenario. We dachten dat er een lange periode zou zijn waarin beleggers risico zouden mijden. Waarom is dit belangrijk voor onze dollarverwachtingen? Als beleggers steeds kortstondig risico mijden dan is het herstel van de dollar beperkt. Beleggers zien dit als een perfect moment om de dollar van de hand te doen. Met andere woorden: na een kort herstel daalt de dollar opnieuw en waarschijnlijk meer dan ervoor.

2

Ten tweede is het Amerikaanse monetaire beleid gericht op het stimuleren van de economie. De beleidsrente is verlaagd tot bijna nul. Ook de andere maatregelen steunen de economie en zorgen dat er meer dan voldoende dollars beschikbaar zijn op de financiële markten.

3

Ten derde zijn beleggers bezorgd over hoe hard het begrotingstekort in de VS groeit. Er lijkt geen plafond aan te zitten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw steunpakket. De nieuwe maatregelen lopen vast tussen het Huis en de Senaat. De combinatie van monetaire verruiming, een hoog begrotingstekort en negatieve reële rente is slecht voor de dollarkoers.

4

Ten vierde nemen de spanningen tussen de VS en China weer toe en worden er presidentsverkiezingen gehouden in november. Beleggers mijden vaak een valuta bij politieke onzekerheid. Beleggers hebben de dollar al verkocht. Maar deze posities zijn relatief klein dus er is nog ruimte.

We denken wel dat er een limiet zit aan hoe ver de rente gecorrigeerd voor inflatieverwachtingen kan dalen. Dit komt doordat wij geen hogere inflatie verwachten. Dus deze factor verliest waarschijnlijk zijn negatieve invloed.

Euro profiteert meer van dollarzwakte

De vooruitzichten voor de euro zijn verbeterd. Dit komt vooral door het akkoord over het Europees herstelfonds. Hierdoor profiteert de euro meer van een daling van de dollar. Onze nieuwe raming voor EUR/USD voor eind 2020 is nu 1,18 (was 1,12) en voor eind 2021 is dit 1,25 (was 1,20).

