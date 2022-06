Georgette Boele (ABN Amro): ‘Fed funds naar 4%’

Wij verwachten nu meer renteverhogingen door de Fed en de ECB. Dit zal invloed hebben op onze EUR/USD ramingen maar het effect is niet eenduidig omdat er meer factoren meespelen. Onze prognoses worden binnenkort herzien. De RBA voert het tempo van verkrapping op.

Wij verwachten nu dat de Fed de rente tijdens elke vergadering dit jaar en in februari volgend jaar met 50 basispunten zal verhogen. Dat zou de bovengrens van de fed funds rate op 4% brengen. Wij verwachten echter dat de inflatie in de loop van 2023 aanzienlijk zal afnemen, wat de weg vrijmaakt voor renteverlagingen in de tweede helft van 2023. Wij voorspellen in dit stadium geen recessie in de VS. Wel verwachten wij een aanzienlijke verzwakking van de onderliggende vraag (consumptie en investeringen), waardoor het risico van een recessie zou toenemen. Wij hebben ook onze visie op de ECB bijgesteld. Wij verwachten nu dat de ECB de rente vanaf juli dit jaar bij elke vergadering met 25 basispunten zal verhogen, zodat de depositorente eind februari 2023 op 0,75% staat.

Wat is het effect van deze veranderingen op de EUR/USD? Onze ramingen worden binnenkort herzien, maar onze voorlopige gedachtegang is als volgt. Het effect is niet zo eenduidig omdat er verschillende factoren in het spel zijn. Om te beginnen, wat is de marktconsensus en hoe verhoudt onze visie zich tot de consensus? De markt heeft een rente voor eind februari 2023 van 3% voor de Fed en 1% voor de ECB ingeprijsd. Wij verwachten dus meer renteverhogingen dan de markt voor de Fed en iets minder renteverhogingen dan de markt voor de ECB. Normaal gesproken zou dit resulteren in een sterkere dollar ten opzichte van de euro dit jaar, omdat het beleid van de centrale banken uiteenloopt.

Er speelt meer

Maar er zijn meer factoren in het spel. Als deze agressieve renteverhogingen die wij van de Fed verwachten, beleggers doen vrezen voor een recessie in de VS (maar niet in de eurozone), dan zouden meer renteverhogingen van de Fed negatief kunnen doorwerken op de dollar, zelfs als wij denken dat een recessie in de VS uitblijft. Aan de andere kant, als deze agressieve renteverhogingen meer dan alleen recessievrees uitlokken en tot marktpaniek leiden, dan zouden beleggers de dollar als veiligehavenvaluta gaan kopen.

In het algemeen zijn een hogere beleidsrente en grotere renteverschillen bij een sterke economie zeer gunstig voor een valuta en ook voor de dollar als beleggers positief gestemd zijn. Maar twijfels over de economische groei kunnen het effect van renteverhogingen temperen of zelfs overschaduwen in een klimaat van een constructief beleggerssentiment. In een omgeving van risk-off en/of paniek verschuift de aandacht van renteverschillen naar liquiditeit en is de dollar de ultieme veiligehavenmunt. Rekening houdend met al deze factoren hopen wij onze nieuwe EUR/USD ramingen in de komende dagen bekend te maken.

De RBA voert het tempo van verkrapping op

Eerder in de week verraste de Reserve Bank of Australia (RBA) velen door de beleidsrente met 50 basispunten te verhogen tot 0,85%. De marktconsensus ging uit van een verhoging met 25 basispunten. In de verklaring zei de bank dat de inflatie in Australië aanzienlijk is toegenomen en dat ook binnenlandse factoren een rol spelen. De economie is veerkrachtig en de arbeidsmarkt is sterk met een werkloosheidscijfer van 3,9%, het laagste cijfer in bijna 50 jaar. De centrale bank heeft aangekondigd dat de rente nog verder zal worden verhoogd. De markt rekent op nog eens 225 basispunten aan renteverhogingen dit jaar in zes vergaderingen. De Australische dollar steeg tijdelijk hoger na het nieuws.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 39 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht