Georgette Boele (ABN Amro): ‘Flink lagere prognose eurodollar’

We wijzigen onze EUR/USD-prognose voor eind 2024 naar 1,10 (van 1,16). Wij denken dat er geen opwaarts potentieel meer is vanwege de onze visie op het monetaire beleid van de Fed en de ECB in vergelijking met de marktverwachtingen. Aldus Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Vorige week schreven we in onze FX weekly dat we denken dat het opwaarts potentieel in EUR/USD in 2023 beperkt is, omdat we denken dat de verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed enigszins worden uitgeprijsd, beleggers al veel euro’s gekocht hebben en de optiemarkt geen signalen gaf voor een substantiële verder stijging. Maar we zeiden ook dat de trend in EUR/USD positief blijft zolang de koers boven 1,0450 staat. Sindsdien is het paar onder de 1,09 gedaald.

Nu gaan we een stap verder. We verlagen onze prognoses voor 2024 voor EUR/USD. Wij verwachten niet langer hogere koersen in onze prognoses. De belangrijkste reden voor de aanpassing is de onze visie op het monetaire beleid van de Fed en de ECB in vergelijking met de verwachtingen van de markt en analisten. Wij blijven van mening dat zowel de Fed als de ECB de beleidsrente substantieel gaan verlagen in 2024 en dat de Fed dat meer zal doen dan de ECB. Maar vergeleken met de verwachtingen van analisten en de markt zijn wij veel agressiever wat betreft de verwachte renteverlagingen door de ECB dan door de Fed. Voor eind 2024 verwachten wij een bovengrens voor de Fed-funds rate van 3%, wat een verlaging met 200 basispunten in 2024 betekent, terwijl analisten een Fed-funds rate van 3,6% eind 2024 voorspellen. Voor de ECB verwachten wij dat de depositorente eind 2024 uitkomt op 2%, terwijl analisten een niveau van 3,25% voorspellen. Als onze visie uitkomt, zal er geen opwaarts momentum zijn in EUR/USD, maar eerder neerwaartse druk. Gezien de grote onzekerheid rond het beleid van de centrale banken zijn wij voorzichtig en verlagen wij onze EUR/USD-prognose tot 1,10 voor 2024.

Hoewel wij geen lagere niveaus voor EUR/USD voorspellen, denken wij dat de neerwaartse risico’s voor EUR/USD zijn toegenomen. Op de korte termijn kunnen de ontwikkelingen rond het schuldenplafond aanvankelijk negatief doorwerken op de Amerikaanse dollar, maar als de markten in paniek raken, zullen beleggers de dollar waarschijnlijk kopen als meest liquide veiligehavenvaluta. Tegelijkertijd zouden de aanzienlijke net-long europosities gedeeltelijk kunnen worden geliquideerd als EUR/USD op de korte termijn niet verder stijgt. In 2024 is meer versoepeling van de ECB dan de markt momenteel voorziet een negatieve factor voor de euro. Ondanks deze aanpassing van de visie en de neerwaartse risico’s verwachten wij geen verandering in de langetermijntrend.

Nieuwe visie Bank of England resulteert in prognosewijzigingen voor sterling

Vorige week hebben wij onze nieuwe visie op de Bank of England bekendgemaakt (zie hier). Wij denken dat de centrale bank een piek heeft bereikt in de beleidsrente van 4,5%. Maar de minder zwakke groeivooruitzichten op korte termijn en de minder harde stijging van de werkeloosheid betekenen dat de loonstijging en de kerninflatie waarschijnlijk hoger blijven dan eerder werd aangenomen. Daarom hebben wij onze verwachting voor het begin van de renteverlagingen verschoven van het vierde kwartaal van 2023 naar het tweede kwartaal van 2024 en onze verwachting voor de beleidsrente voor eind 2024 aanzienlijk verhoogd van 3% naar 3,75%. In vergelijking met de ECB en de Fed verwachten wij minder renteverlagingen door de Bank of England. In vergelijking met de markt en analisten zijn wij dit jaar iets minder verkrappingsgezind en volgend jaar iets minder verruimingsgezind. Daarom hebben wij onze prognoses bijgesteld. Wij verwachten volgend jaar hogere koersen in Britse pond ten opzichte van dollar en euro.

