Georgette Boele (ABN Amro): ‘Frank 7% gedaald’

Sinds begin februari is de Zwitserse frank verzwakt. Van de meest belangrijkste valuta’s deed de frank het in deze periode het slechtst. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

De frank is met 7% gedaald ten opzichte van de Canadese dollar, met 6% ten opzichte van het Britse pond en met 5% ten opzichte van de Australische dollar, de Noorse kroon en de Amerikaanse dollar. De Japanse yen is bijna net zo veel gedaald als de Zwitserse frank. Waarom zijn deze valuta’s uit de gratie? Om te beginnen zijn de rentes op tienjaars staatspapier harder gestegen in andere landen dan in Zwitserland (en Japan). Zo is het renteverschil tussen tienjaars Noors staatspapier en tienjaars Zwitsers staatspapier flink opgelopen. Dit is positief voor de koers van de Noorse kroon ten opzichte van de frank. Daar komt bij dat de valuta’s van landen die olie exporteren het ook goed gedaan hebben. Dit komt omdat de olieprijs hoger staat dan begin februari en dat is goed voor de economie van deze landen. Voorbeelden zijn de Noorse kroon en de Canadese dollar. Tot slot lijkt het erop dat de Zwitserse centrale bank heeft geïntervenieerd op de valutamarkten. De valutareserves zijn namelijk gestegen. Het grootste deel van de stijging in deze reserves is als gevolg van een zwakkere munt ten opzichte van de andere vreemde valuta’s in de reserves (euro, USD, JPY, GBP, CAD). Maar een deel van de stijging komt mogelijk door valuta-interventies.

Verder dalen?

Verwachten we dat de frank verder gaat dalen? We hadden rekening gehouden met een daling van de frank. Maar het is eerder en sneller gekomen dan we hadden voorzien. We denken dat de tienjaars rentes op staatspapier te hard zijn gestegen en we verwachten een daling richting het eind van 2021 in de eurozone en in de VS. Hierdoor zou de frank wat terrein kunnen terugwinnen. Wel denken dat een dergelijke stijging van de frank beperkt en tijdelijk van aard zal zijn. De Zwitserse centrale bank vindt nog steeds dat de frank (te) duur is. Dus mocht de frank in waarde toenemen, dan zal de centrale bank dit proberen te beperken. Daar komt bij dat we denken dat beleggers dit jaar en volgend jaar relatief optimistisch blijven. Ze zullen dan geen behoefte hebben om de veiligehavenmunten zoals de frank en de yen te kopen. We hebben onze ramingen aangepast als gevolg van deze ontwikkelingen.

USD/JPY beweegt vooral in lijn met renteverschillen

Zoals we al eerder hebben aangegeven, is de Japanse yen uit de gratie omdat de rentes op staatsobligaties buiten Japan harder zijn gestegen dan in Japan. Sinds maart 2020 beweegt USD/JPY in lijn met het tienjaars renteverschil gecorrigeerd voor inflatie tussen de VS en Japan. Recentelijk laat de Japanse centrale bank iets meer beweging toe in de tienjaars rente op Japanse staatsobligaties. Maar het monetair beleid is al geruime tijd amper gewijzigd en er worden door ons en door de markt ook geen wezenlijke veranderingen verwacht. Als gevolg hiervan domineren de ontwikkelingen op de Amerikaanse obligatiemarkt en verwachtingen over de Fed de richting in USD/JPY. De koers van USD/JPY is boven het psychologische niveau van 110 gestegen. En aan de stijging lijkt nog geen einde te komen. We hadden een stijging in USD/JPY verwacht maar deze is veel groter en sneller dan we hadden voorzien. Op de heel korte termijn verwachten we een verdere stijging in USD/JPY. Deze week worden er belangrijke Amerikaanse macro-economische cijfers gepubliceerd. De dollar doet het over de hele linie goed als deze cijfers beter zijn dan verwacht en/of als de Amerikaanse rentes stijgen. Maar op een gegeven moment als het jaar vordert, verwachten we een daling in rentes op Amerikaanse staatsobligaties (zoals hiervoor al vermeld). Hierdoor neemt het renteverschil tussen de VS en Japan af en daalt mogelijk in de loop van het tweede kwartaal USD/JPY weer wat.

