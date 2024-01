Georgette Boele (ABN Amro): ‘Herstel Chinese yuan’

De Chinese yuan herstelt na actie van de centrale bank en de overheid. De ECB klinkt constructief over inflatie en dit werkt negatief door op de koers van de euro. Financiële markten pikken signalen op van de Bank of Japan. Bank of Canada laat de rente ongewijzigd, maar maakt zich zorgen over de aanhoudende kerninflatie. Ook de Norges Bank laat de rente ongewijzigd. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Deze week hebben verschillende centrale banken besluiten genomen over het monetaire beleid. In China bleef de prime rate voor 1-jarige leningen ongewijzigd op 3,45%, maar de PBoC kondigde wel een verlaging met 50 basispunten aan van de reservevereisten voor banken om de economie te ondersteunen. Hiermee tracht men de kredietgroei te stimuleren. De Chinese overheid kondigde ook een pakket aan om Chinese aandelenmarkten te stabiliseren. Als gevolg van de maatregelen is de Chinese yuan hersteld ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Wij denken dat een verder herstel mogelijk is als de Chinese economie beter gaat presteren en als het renteverschil tussen de VS en China verder afneemt.

ECB klinkt constructief over inflatie en dit werkt negatief door op de koers van de euro

De ECB hield haar belangrijkste rentetarieven ongewijzigd en ook haar belangrijkste monetaire beleidsverklaringen bleven grotendeels ongewijzigd. Een opvallende verandering in de verklaring was echter dat het voorbehoud over de voortgang van de inflatie werd verwijderd. De verklaring was constructiever over de inflatie en de markt vertaalde dat als meer verruimingsgezind dan verwacht. Dit, en de hoger dan verwachte Amerikaanse BBP-cijfers resulteerde in een daling van de euro ten opzichte van de dollar.

Financiële marken pikken signalen van de Bank of Japan op

De Bank of Japan liet het beleid ongewijzigd op een moment dat de yen opnieuw onder druk stond. De markt probeerde USD/JPY weer naar het niveau van 150 te duwen, maar het hoogste punt dat werd bereikt was 148,80. Gouverneur Ueda gaf aan dat een einde van het ultra versoepelende monetaire beleid in het verschiet kan liggen. Als reactie daarop heeft de markt een dergelijke actie opnieuw ingeprijsd. Dat deed de markt eind december ook, maar dat bleek voorbarig. We stellen al lang dat de yen aanzienlijk ondergewaardeerd is ten opzichte van de euro en de dollar en dat de markt aanzienlijk yen verkocht heeft. De tienjaars renteverschillen tussen de VS en Japan en de eurozone en Japan hebben grote invloed op de koersen van USD/JPY en EUR/JPY. Deze renteverschillen geven al enige tijd aan dat de forse stijgingen in de koersen van EUR/JPY en USD/JPY niet gerechtvaardigd zijn. Het is waarschijnlijk dat het verkleinen van de renteverschillen tussen de VS en Japan en de eurozone en Japan (hoewel het grootste deel al is voorzien) leidt tot lagere niveaus in EUR/JPY en USD/JPY. Het is gewoon wachten op het begin van de versoepelingscycli in de VS en de eurozone. Een tegengestelde beweging van de Bank of Japan zou het herstel van de yen moeten helpen. Maar wij denken dat de markt te reikhalzend uitkijkt naar een beleidsverandering van de Bank of Japan. Het tempo en/of de timing ervan stellen vaak teleur (wij verwachten slechts een zeer geleidelijke stijging van de beleidsrente). Wij verwachten een herstel van de yen binnen onze prognosehorizon.

Bank of Canada laat de rente ongewijzigd, maar maakt zich zorgen over aanhoudende kerninflatie

De Bank of Canada heeft de beleidsrente ongewijzigd gelaten op 5% en gaat door met het normaliseren van de balans. De centrale bank ziet de economische groei halverwege 2024 aantrekken. Ze zei ook dat ze zich zorgen maakt over de aanhoudende kerninflatie. Het comité wil een verdere en aanhoudende daling van de kerninflatie zien en blijft zich richten op het evenwicht tussen vraag en aanbod in de economie, de inflatieverwachtingen, de loonstijging en het prijsgedrag van bedrijven. De inflatiedoelstelling is 2% en de totale CPI-inflatie kwam in december uit op 3,4% j-o-j. De markt rekent op ten minste 75 basispunten aan renteverlagingen dit jaar. Rekening houdend met de opmerkingen over de aanhoudende inflatie en de verwachtingen dat de economische groei weer zal aantrekken, denken wij dat de markt te veel monetaire beleidsversoepeling heeft ingeprijsd. Een aanpassing in de verwachtingen zou de Canadese dollar moeten ondersteunen.

Norges Bank laat ook de rente ongewijzigd

Vandaag besloot de Norges Bank de beleidsrente ongewijzigd te laten op 4,5%. Ze verklaarde dat de beleidsrente waarschijnlijk nog enige tijd op dat niveau zal blijven. De inflatie ligt duidelijk boven de doelstelling. De onderliggende inflatie is verder gedaald maar nog steeds hoog. De werkloosheid is laag, maar de economische groei is zwak. “Het comité is van mening dat de beleidsrente nu hoog genoeg is om de inflatie binnen een redelijke tijdshorizon terug te brengen naar de doelstelling”, aldus de president van Norges Bank. Als de kroon weer in waarde daalt, kan de inflatie langer hoog blijven. Dan is de centrale bank bereid om de beleidsrente weer te verhogen. Zoals aangegeven in onze FX Weekly van vorige week verwachten we dat de kroon goed zal presteren.

