Georgette Boele (ABN Amro): ‘Herstel dollar, maar trend ongewijzigd’

Licht herstel in de koers van de dollar. Bank of England verlaagt de bankrente met 25 basispunten. Lagere rente in Polen en hogere rente in Brazilië. Riksbank en Norges Bank houden monetair beleid ongewijzigd.

Gisteren heeft de Fed, zoals algemeen verwacht, het monetaire beleid ongewijzigd gelaten en de bovengrens van het officiële rentetarief van de Fed op 4,5% gehandhaafd. Deze boodschap strookt met ons huidige basisscenario, waarin we ervan uitgaan dat de Fed een afwachtende houding zal aannemen totdat het totale effect van de invoerheffingen duidelijk wordt. Na het besluit won de dollar over de hele linie wat terrein terug. De EUR/USD staat nu dicht bij 1,13 en de USD/JPY dicht bij 145.

In onze FX Weekly van 25 april gaven we al aan dat een herstel van de dollar op komst was. Dit lijkt nu te gebeuren, aangezien het meeste negatieve nieuws over de VS al in de dollar was ingeprijsd en de renteverschillen weer een belangrijke rol spelen. Het herstel van de dollar zou kunnen doorzetten tot 150 in USD/JPY, 1,2850 in GBP/USD en 1,08 in EUR/USD. Dit herstel zal echter waarschijnlijk geen verandering brengen in de langetermijntrend van de dollar, dus we verwachten dat beleggers de dollar zullen verkopen bij een stijging.

Bank of England verlaagt de basisrente met 25 basispunten

De Bank of England heeft de basisrente zoals algemeen verwacht met 25 basispunten verlaagd tot 4,25% (zie hier voor meer informatie), maar de stemming was niet eensgezind. Als gevolg daarvan ontstond er volatiliteit in het Britse pond na de bekendmaking. Zoals we in onze FX Weekly van vorige week al aangaven, verwachten wij dat het pond zal verzwakken ten opzichte van de dollar, maar iets beter zal presteren ten opzichte van de euro. Wij denken dat het risico groot is dat de renteverschillen op korte termijn weer de overhand krijgen, wat zal leiden tot een herstel van de dollar en enige zwakte van de EUR/GBP. Bovendien verwachten wij voor 2025 een zwakke economie in de eurozone. Wij denken dat de langetermijntrend voor GBP/USD positief zal blijven. In 2026 voorzien wij een sterkere eurozone economie, wat de euro ten opzichte van het Britse pond zal versterken, terwijl de dollar in het algemeen kan verzwakken.

Lagere rente in Polen en hogere rente in Brazilië

Gisteren heeft de centrale bank van Polen de beleidsrente met 50 basispunten verlaagd tot 5,25%. Deze beslissing werd ingegeven door de lagere huidige en verwachte inflatie, de afnemende loongroei en zwakkere cijfers over de economische activiteit. De valutamarkten hadden deze uitkomst al verwacht en de munt bleef vrijwel onveranderd.

De centrale bank van Brazilië heeft de beleidsrente met 50 basispunten verhoogd tot 14,75% en heeft aangegeven dat ze voorlopig een pauze inlast, omdat ze eerst het cumulatieve effect van eerdere verhogingen wil afwachten. Ze gaf ook aan dat de cyclus van renteverhogingen zich in een vergevorderd stadium bevindt. Dit was algemeen verwacht. De real is dit jaar met meer dan 6% gestegen, maar er staat wat winstneming op stapel, vooral als de dollar zich op korte termijn blijft herstellen.

Riksbank en Norges Bank houden monetair beleid ongewijzigd

Vandaag heeft de Riksbank het monetair beleid zoals verwacht ongewijzigd gelaten op 2,25%. De centrale bank is van mening dat het monetair beleid momenteel evenwichtig is en dat het verstandig is om meer informatie af te wachten om een duidelijker beeld van de vooruitzichten te krijgen. Als de inflatie zou dalen, zou het monetair beleid in de toekomst kunnen worden versoepeld. Wij verwachten dit jaar een lichte versoepeling van het monetaire beleid, in lijn met de marktconsensus, maar wij verwachten meer monetaire versoepeling in de eurozone. Daarom verwachten wij een lichte stijging van de Zweedse kroon ten opzichte van de euro.

Ook de Norges Bank heeft vandaag de beleidsrente ongewijzigd gelaten op 4,5%. De Norges Bank heeft tot taak de inflatie laag en stabiel te houden. De doelstelling is een inflatie van ongeveer 2% op termijn. Ze hebben ook de opdracht om de werkgelegenheid zo hoog mogelijk te houden en de economische stabiliteit te bevorderen. De centrale bank heeft aangegeven dat de beleidsrente in de loop van 2025 waarschijnlijk zal worden verlaagd. Wij verwachten dat Noorwegen het monetaire beleid slechts licht zal versoepelen (in lijn met de marktverwachtingen), in tegenstelling tot de aanzienlijke versoepeling in de eurozone. Deze trends en een zekere stabilisatie van de olieprijzen dit jaar zouden de Noorse kroon moeten ondersteunen.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

