Georgette Boele (ABN Amro): ‘Herstel dollar van korte duur’

Einde van een kortstondige herstelgolf van de dollar. Het technische plaatje, het negatieve sentiment t.a.v. de dollar en de dynamiek van de Amerikaanse staatsschuld kunnen leiden tot volatiele vakantiemaanden. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Vorige week zeiden we dat de afnemende handelsspanningen de waarde van de Amerikaanse dollar ondersteunden. Dit jaar wordt de koers van de dollar echter gekenmerkt door het feit dat goed nieuws slechts een tijdelijk effect heeft. Dat gold ook voor het nieuws over de afnemende handelsspanningen. Het herstel van de dollar was van korte duur en al snel kwam er weer neerwaartse druk op de munt. Dit was het duidelijkst te zien in de USD/JPY-wisselkoers, waar het herstel bijna de neerwaartse langetermijntrend rond 150 testte. In andere valutaparen, zoals EUR/USD, GBP/USD en USD/CHF, kwam het herstel van de dollar sneller tot stilstand en kwam het niet eens in de buurt van de langetermijntrend.

Een ander interessant punt is dat de invloed van renteverschillen weer begon af te nemen in EUR/USD, GBP/USD en USD/JPY (zoals geïllustreerd voor EURUSD in de grafiek linksonder). De recente zwakte van de Amerikaanse dollar is niet het gevolg van verwachtingen over veranderingen in het monetaire beleid of de rente, maar wordt veeleer aangewakkerd door het marktsentiment over de VS, dat in het weekend nog verder werd versterkt door de verlaging van de kredietrating van de VS door Moody’s. Speculanten hebben een kleine netto shortpositie op de dollar (ten opzichte van een mandje van wereldvaluta’s) en verwachten een hogere euro en yen (zie de grafiek rechtsonder).

Mogelijk volatiele maanden

Vanuit technisch oogpunt is de kans groot dat de Amerikaanse dollar zijn vorige dieptepunt opnieuw zal testen. Het Britse pond is al sterker geworden dan bij zijn vorige hoogtepunt ten opzichte van de dollar, nadat de inflatiecijfers in het Verenigd Koninkrijk hoger uitkwamen dan verwacht. Ook de USD/JPY-wisselkoers lijkt zijn eerdere dieptepunt te gaan testen. Het EUR/USD-paar reageert trager omdat dit het meest verhandelde valutapaar is, waardoor het meer tijd en moeite kost om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Het sentiment ten aanzien van de dollar blijft negatief. Na de verlaging van de kredietrating door Moody’s is de aandacht van beleggers verschoven naar het Amerikaanse belastingplan en de gevolgen daarvan voor het grote begrotingstekort van het land (zie hier voor meer informatie), evenals naar de aanstaande kwestie van het schuldenplafond. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het huidige schuldplafond van 36,1 biljoen dollar al bereikt. Het Congressional Budget Office, dat onpartijdig is, schat dat als het schuldplafond niet wordt gewijzigd, de regering waarschijnlijk in augustus of september 2025 geen buitengewone maatregelen meer kan nemen om te lenen (zie meer hier).

Deze factoren – de technische vooruitzichten, het negatieve sentiment ten aanzien van de dollar en het schuldenplafond – komen samen net nu de vakantieperiode aanbreekt. Dit zou de marktdynamiek kunnen veranderen of de liquiditeit kunnen verminderen, waardoor bewegingen op de valutamarkten groter kunnen uitvallen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 75 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht