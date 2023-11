Georgette Boele (ABN Amro): ‘Krappe bandbreedte EUR/USD’

EUR/USD handelt nu al enkele weken binnen een krappe bandbreedte van 1,05-1,07. De lager dan verwachte CPI- en BBP-cijfers voor de eurozone eerder deze week en de uitkomst van het Fed-besluit (ongewijzigd) resulteerden niet in een grote directionele beweging buiten deze range. De markt wacht op nieuwe informatie en drijfveren om een beslissing te nemen over de volgende grote beweging. Voorlopig neemt de markt een afwachtende houding aan, meent Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Eerder in de week was de markt teleurgesteld over de beperkte actie van de Bank of Japan. Beleggers hadden meer van de centrale bank verwacht gezien de zeer lage koers van de yen. Na het besluit verzwakte de yen wat meer. USD/JPY bereikte een hoogste punt van 151,71. Het hoogste punt van vorig jaar op 21 oktober was 151,95. Wij denken dat de zwakte van de yen tegen het einde loopt en zodra de focus van de markt verschuift naar de start van de versoepeling van het monetaire beleid door de Fed en de ECB volgend jaar, zal de yen herstellen ten opzichte van de dollar en de euro door de verkleining van de renteverschillen. De huidige niveaus in de koers van de yen zijn dus niet aantrekkelijk om short te gaan.

Norges Bank houdt de rente op 4,25%

De afgelopen weken is de kroon gedaald. Vandaag hield de Norges Bank het monetaire beleid op 4,25%. De beslissing was unaniem. De bank stelde dat het monetaire beleid nu een verkrappend effect heeft op de economie en dat het volledige effect van de eerdere renteverhogingen nog moet blijken. De arbeidsmarkt is nog steeds krap. De inflatie ligt duidelijk boven de doelstelling van 2%. De consumentenprijsinflatie is gedaald, maar de onderliggende inflatie is hoog. Het Comité wil de beleidsrente niet meer verhogen dan nodig is om de inflatie binnen een redelijke termijn terug te brengen naar de doelstelling. Er zal waarschijnlijk nog enige tijd een verkrappend monetair beleid moeten worden gevoerd. Of extra renteverhogingen nodig zijn, hangt af van de economische ontwikkelingen. Wij verwachten dat de kroon zal herstellen. Ten eerste denken we dat de centrale bank nog wat extra kan verhogen om de inflatie verder terug te dringen. De centrale bank is misschien dicht bij het einde van de cyclus, maar we verwachten niet dat er snel een versoepelingscyclus zal beginnen. Dit in tegenstelling tot de grote renteverlagingen die we volgend jaar verwachten van de Fed en de ECB. Dit zou de kroon moeten ondersteunen. Bovendien heeft Noorwegen de opbrengsten van zijn energierijkdom opgespaard en blijven de fundamentals solide.

BoE heeft de rente ongewijzigd gelaten

Vandaag heeft ook de Bank of England de beleidsrente ongewijzigd gelaten op 5,25%. Voor het VK verwachten we dat de Bank of England in 2024 minder zal verlagen dan de Fed en de ECB. Dit zou positief moeten zijn voor het Britse pond ten opzichte van de euro en dollar. Voor 2025 verwachten we geen renteverlagingen meer van de ECB en een grotere renteverlaging van de Fed dan van de Bank of England. Dit zou gunstig moeten zijn voor het pond ten opzichte van de dollar, maar negatief moeten doorwerken op het pond ten opzichte van de euro.

