Georgette Boele (ABN Amro): ‘Lager koersdoel euro/dollar’

We hebben onze ramingen voor mondiale groei verlaagd. We houden nu rekening met de negatieve effecten van het coronavirus. We verwachten daardoor een duidelijk zwakkere mondiale groei in het eerste kwartaal, gevolgd door een sterkere groei in het tweede en derde kwartaal. Het totale effect van het coronavirus zal gematigd negatief zijn. Dat schrijft Georgette Boele, valutadeskundige bij de ABN Amro.

We hebben ook een kleine aanpassing gedaan aan onze verwachting die los staat van het coronavirus. We denken nu dat de Amerikaanse centrale bank de rente pas in juni zal verlagen in plaats van in maart. We houden vast aan onze mening dat de ECB de rente in maart met 10 basispunten zal verlagen. Wat voor effecten hebben deze veranderingen op onze voorspellingen van EUR/USD?

EUR/USD is het jaar zwak begonnen

Sinds het begin van dit jaar is EUR/USD gedaald van 1,1239 tot 1,0865. Op dit moment is de koers net onder het dieptepunt van 2019 (van 1,0879). Waarom is EUR/USD gedaald? Ten eerste zijn beleggers vaak bezorgd over de effecten van het coronavirus. Daarom zijn veiligehavenvaluta’s in trek. De Amerikaanse dollar, de Japanse yen en de Zwitserse frank zijn hierdoor populair. Ten tweede waren Amerikaanse macro-economische cijfers over het algemeen sterk. Dit heeft de dollar gesteund. De macro-economische cijfers voor de eurozone waren vooral zwakker. Een aantal beleggers houdt er nu rekening mee dat de ECB mogelijk de rente verlaagt. Beleggers gaan er ook van uit dat het coronavirus meer negatieve gevolgen heeft voor de economie van de eurozone dan voor de economie van de VS.

We verwachten geen verkoopgolf op korte termijn

We denken dat de koers van EUR/USD dichtbij een dieptepunt is. Hier zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Onze VS-econoom verwacht een afzwakking van de Amerikaanse economie. Er zijn weinig beleggers die hier rekening mee houden omdat de Amerikaanse economie het relatief goed gedaan heeft. Onze verwachting voor de economische groei is ver onder wat de markt verwacht. Voor de eurozone verwachten wij ook een zwakkere economische groei dan waar andere analisten rekening mee houden. Maar we hebben een groter negatief verschil met de markt voor de VS dan voor de eurozone. Daarnaast zijn beleggers gewend geraakt aan zwakkere macro-economische cijfers van de eurozone. In de laatste twee jaar hebben we niets anders gezien. Dus denken we dat beleggers minder reageren op zwakkere cijfers in de eurozone dan op Amerikaanse cijfers.

Daar komt bij dat de Amerikaanse politiek veel aandacht zal blijven opeisen. In de komende weken en maanden zijn er veel voorverkiezingen. Bernie Sanders heeft de laatste voorverkiezing gewonnen en lijkt nog steeds de meeste kans te hebben om gekozen te worden als presidentskandidaat van de Democratische partij. Beleggers zijn hier bezorgd over. Het beleid van Bernie Sanders zal waarschijnlijk hogere belastingen en meer regulering inhouden. Mochten dit de vooruitzichten blijven, dan kunnen beleggers de dollar van de hand doen ook als het beleggerssentiment verslechtert. We verwachten minder safe-haven-vraag voor de dollar in het algemeen.

De koers van EUR/USD is relatief laag en we verwachten geen agressieve verkoopgolf. We denken dat het niveau van de EUR/USD aantrekkelijk is om te positioneren voor een herstel later in het jaar. We denken dat alle hierboven genoemde factoren het negatieve effect teniet zullen doen van een renteverlaging van 10 basispunten door de ECB.

Onze nieuwe ramingen van EUR/USD zijn: 1,10 voor het eerste kwartaal (was 1,14), 1,12 voor het tweede kwartaal (was 1,15) en 1,14 voor het derde kwartaal (was 1,16).

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14537 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht