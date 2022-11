Georgette Boele (ABN Amro): ‘Negatieve chart dollar’

Het technisch beeld wordt steeds negatiever voor de Amerikaanse dollar.

Op 10 november kwamen de Amerikaanse CPI-cijfers lager uit dan verwacht. Als gevolg hiervan gingen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties omlaag, verwachtten beleggers minder renteverhogingen door de Fed, en daalde de Amerikaanse dollar. De US-dollarindex daalde inderdaad van bijna 111 naar minder dan 106, en EUR/USD steeg van niveaus onder pariteit naar 1,0479. EUR/USD steeg zelfs tijdelijk boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde net boven 1.0420. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde wordt beschouwd als een belangrijk technisch niveau in de financiële markten. Het wordt gezien als de langetermijntrend. EUR/USD bevindt zich sinds juni 2021 in een neerwaartse trend. Als het boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde stijgt – en, wat belangrijk is -, blijft, is de downtrend op technische basis voorbij en begint een nieuwe fase. Voor de US dollarindex, die voornamelijk bestaat uit de euro, de Japanse yen en het Britse pond, ligt dit niveau net onder 105. Voor USD/JPY ligt het niveau momenteel op 133,08, voor GBP/USD op 1,2240 en voor de goudprijs net boven 1.800 USD per ounce. USD/CHF staat al onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Aangezien het een voortschrijdend gemiddelde is, veranderen deze niveaus dagelijks. Wat zegt deze dynamiek ons? Dat de markten ernstig twijfelen aan de opwaartse trend van de Amerikaanse dollar, en dat er een algemene ommekeer in de trend van de Amerikaanse dollar zou kunnen komen, wat niet alleen geldt voor USD/CHF, maar ook voor EUR/USD, GBP/USD en de goudprijzen op korte termijn. Hoe meer valutaparen dezelfde beweging signaleren – in dit geval zwakte van de Amerikaanse dollar – hoe krachtiger de beweging is. Wat kan een daling van de Amerikaanse dollar vertragen? Twee factoren: Ten eerste, een verslechtering van het beleggerssentiment op de financiële markten. Ten tweede, beter dan verwachte Amerikaanse cijfers.

Aandacht voor het begrotingstekort

De Amerikaanse dollar mag dan momenteel uit de gratie zijn, voor specifieke valuta’s kan de fiscale dynamiek negatief doorwerken op de koers van de munt. Dit is het geval voor op het Britse pond en de Braziliaanse real. De Braziliaanse real is gedaald door het vooruitzicht van een verslechtering van het begrotingssaldo. Aankomend president Lula wil de overheidsuitgaven verhogen, terwijl er een regel is die de groei van de overheidsuitgaven beperkt tot het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. Beleggers maken zich dus zorgen over het vooruitzicht van een verslechtering van de begrotingssituatie. De komende weken en maanden zal dit de beleggers bezighouden.

Ook in het VK staat de begrotingssituatie centraal. Vandaag onthult de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt de najaarsbegroting, met onder meer maatregelen om het dreigende begrotingstekort weg te werken. Als zijn aangekondigde maatregelen niet aan de verwachtingen voldoen, kan het Britse pond onder druk komen te staan, vooral na het recente forse herstel.

