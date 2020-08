Georgette Boele (ABN Amro): ‘Nieuw dieptepunt’

Deze week daalde de Amerikaanse dollar tot een nieuw dieptepunt in twee jaar. Beleggers deden de dollar massaal in de verkoop om de volgende redenen: de lagere voor inflatie gecorrigeerde Amerikaanse rente, de zwakkere macro-economische cijfers van de VS en de toegenomen spanningen tussen de VS en China.

De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro. Er zijn enkele belangrijke niveaus van de dollarkoersindex die de vooruitzichten kunnen doen veranderen. Mocht de koers van de dollar verzwakken tot onder het niveau van 92, of zelfs onder 88,5, dan worden de vooruitzichten nog negatiever. Mocht de koers van de dollarindex echter boven 94 stijgen, dan zijn de vooruitzichten voor de dollar juist iets minder negatief. De euro en het Britse pond profiteerden van de zwakke dollar. EUR/USD steeg tot 1,1966, maar haalde het psychologische niveau van 1,20 net niet. Daarna daalde de koers van EUR/USD weer. Dus de dollar herstelde iets. GBP/USD steeg wel boven het belangrijke niveau van 1,32, maar kon de winst niet vasthouden. De notulen van de vorige Fed-vergadering waren iets minder verruimingsgezind dan beleggers hadden verwacht. Het herstel van de dollar zette daarom door.

Meer bewegelijkheid in het vooruitzicht

Als de belangrijkste valuta’s en edelmetalen met de neuzen dezelfde kant op staan, dan zijn de koersschommelingen vaak groot. We hebben dit in juli gezien toen de dollar aanzienlijk daalde. Nu is er minder eensgezindheid. Waar de euro en het pond volop profiteerden van dollarzwakte, deden de Japanse yen, goud, zilver en de Nieuw-Zeelandse dollar dit niet. Dit is een teken aan de wand. De bewegelijkheid van de laatste dagen is mogelijk het gevolg van de extreem grote posities die beleggers aanhouden. Beleggers hebben namelijk massaal de euro en goud gekocht ten opzichte van de dollar.

Er zijn twee mogelijke scenario’s voor de komende weken. Volgens het eerste gaan de neuzen weer dezelfde kant op staan. In dat geval houden wij rekening met een herstel van de dollar. Als beleggers minder negatief over de VS worden, of als ze toch weer de dollar kopen als veilige havenmunt, dan zet het herstel van de dollar door. Volgens het tweede scenario kunnen er lokale bewegingen zijn op de valutamarkten. Dit houdt in dat beleggers minder optimistisch worden over de vooruitzichten van de euro of nerveus worden over de brexitonzekerheid. Ook hier zal de dollar van profiteren. Alles bij elkaar genomen denken we dat het herstel van de dollar op korte termijn door kan zetten en dat EUR/USD en GBP/USD zullen dalen. Deze beweging zal waarschijnlijk tijdelijk van aard zijn. Een kortstondig dollarherstel biedt beleggers de mogelijkheid om zich te positioneren voor dollarzwakte in 2021.

