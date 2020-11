Georgette Boele (ABN Amro): ‘Nieuwe raming USD/CNY 6,40’

Sinds juni is de yuan sterk gestegen. Dat vertaalt zich in een aanzienlijke daling in USD/CNY van 7,15 naar 6,55 oftewel een daling van 8%. Er zijn belangrijke redenen hiervoor aan te voeren. De Visie van de economen van ABN Amro.

De Amerikaanse dollar is over de gehele linie verzwakt. Daarnaast heeft de Chinese economie het relatief goed gedaan en lijkt China controle te hebben over de covid-19 crisis. China heeft wel te maken met wat hernieuwde uitbraken, maar die zijn zowel in relatieve als in absolute aantallen gemeten beperkt gebleven. Daar komt bij dat beleggers ervan uit gingen dat de Democratische kandidaat Joe Biden de Amerikaanse verkiezingen zou winnen. Dit is ook gebeurd. Beleggers denken dat door hem de handelsbetrekkingen tussen China en de VS zullen verbeteren.

We zijn nu meer optimistisch over de yuan voor de lange termijn…

We waren van mening dat de yuan op de lange termijn geleidelijk zou dalen ten opzichte van de dollar. De belangrijkste redenen voor deze visie waren dat de economische groei op de langere termijn zou blijven vertragen en de yuan wat was overgewaardeerd. We hebben onze visie veranderd. We zijn nu optimistischer over de vooruitzichten van de yuan ten opzichte van de dollar voor de lange termijn. Ten eerste denken we dat de Amerikaanse dollar verder daalt volgend jaar. Ten tweede denken we dat de Fed haar beleidsrente laag houdt voor de komende vijf tot zeven jaar. Alles meenemende is het monetair beleid van de Fed de komende jaren waarschijnlijk ruimer dan dat van de Chinese centrale bank. Daarvan kan de yuan profiteren. Ten derde gaat de yuan geleidelijk aan een steeds belangrijker rol spelen op de financiële markten. Dit vertaalt zich in het feit dat het aandeel van de yuan in de valutareserves van centrale banken toeneemt en de Chinese yuan op de valutamarkten meer verhandeld wordt (de omzet neemt toe). Dit is overigens niet een proces van jaren, maar van decennia. Het is belangrijk dat de Chinese financiële markten nog meer liquiditeit krijgen en zich verder ontwikkelen.

… maar er is weinig opwaarts potentieel op de korte termijn

De bovengenoemde factoren zijn positief voor de yuan op de lange termijn. Maar er is weinig opwaarts potentieel op de korte termijn. We denken dat de Amerikaanse groei volgend jaar een inhaalslag maakt. Daar komt bij dat beleggers al een tijdje verwachten dat de handelsrelatie tussen de VS en China gaat verbeteren. Dus dit zit voor een groot deel in de koers van USD/CNY verwerkt. We denken zelfs dat beleggers wat te positief zijn op dit gebied. Ook Biden gaat een aantal zaken met betrekking tot China aan de orde stellen. Tot slot is de yuan al aanzienlijk gestegen en wordt algemeen aangenomen dan de yuan duur is. Op een gegeven moment gaan de Chinese autoriteiten de stijging in de yuan temperen.

Al met al hebben we onze ramingen voor USD/CNY aangepast. Onze nieuwe raming voor eind 2020 is nu 6,50 (was 6,75). Onze nieuwe raming voor eind 2021 is 6,40 (was 7,00).

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

