Georgette Boele (ABN Amro): ‘Nog lang verruimend beleid’

Er is nog steeds onzekerheid over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Renteverschillen hadden even invloed op de koers van EUR/USD. We denken dat dit van tijdelijke aard is. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Het was een spannende verkiezing. En de marges waren klein in een aantal belangrijke staten. Op zaterdag maakten CNN en een aantal andere mediaorganisaties bekend dat Joe Biden als winnaar uit bus is gerold. Dit is op basis van de uitkomsten van de stemmen in de staat Pennsylvania. Dus Democratische kandidaat Biden is de nieuwe Amerikaanse president. Hij wordt op 20 januari ingezworen. Tot die tijd is er een overgangsperiode waarin de nieuwe president zich voorbereidt op het presidentschap. Biden en zijn team zijn voortvarend van start gegaan. Maar ze worden tegengewerkt door het team van de huidige president Trump. Trump heeft namelijk nog niet de verkiezingsuitslag geaccepteerd. Hij probeert deze op alle manieren aan te vechten voordat de staten Joe Biden officieel als winnaar bestempelen. Daarnaast komt er ook nog een run-off tussen Democratische en Republikeinse kandidaten voor twee zetels in de Senaat. Mochten de Democraten deze ook winnen, dan hebben de Democraten en de Republikeinen hetzelfde aantal stemmen in de Senaat. De stem van de vicepresident is dan doorslaggevend. De belangen zijn dus groot. Op de valutamarkten is de overtuiging dat Biden inderdaad de nieuwe president wordt. Maar zolang als de huidige president Trump de verkiezingsuitslag niet accepteert, kunnen beleggers onzekerder worden. Ze verkopen dan waarschijnlijk een deel van hun posities. Ze hebben euro’s gekocht ten opzichte van de dollar en doen deze mogelijk voor een deel van de hand.

Renteverschillen en EUR/USD

Maandag kwam er positief nieuws uit over het vaccin dat door Pfizer en BioNTech is ontwikkeld tegen COVID-19. De eerste tussentijdse analyse laat zien dat het meer dan 90% effectief is in het voorkomen van de ziekte. Financiële markten reageerden sterk op dit nieuws. Rentes op staatsobligaties stegen, cyclische valuta’s stegen en de goudprijs daalde. Aanvankelijk deed de koers van EUR/USD weinig. Dit kwam doordat de rentes op Amerikaanse en Duitse staatsobligaties allebei stegen. Daarna steeg de dollar toch, omdat het renteverschil alsnog meer in het voordeel van de dollar bewoog. De Amerikaanse obligatierente bleef op het hogere niveau, terwijl de Duitse obligatierente weer iets daalde. In het verleden hadden renteverschillen op staatsobligaties een belangrijke invloed op de koersvorming van EUR/USD. Dit jaar zijn er echter andere factoren die meer invloed hebben op de koers, zoals de pandemie en de actie van centrale banken (beleidsrente en opkoopprogramma). Gaan renteverschillen op staatobligaties weer een belangrijke rol spelen op de koers van EUR/USD in de nabije toekomst? We denken dat dit nog niet het geval is. De Fed zal proberen te voorkomen dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties snel stijgt zolang de economie zwak is. De ECB verruimt mogelijk haar beleid verder in december. Met het oog daarop verwachten we lagere Duitse obligatierentes. We houden er rekening mee dat in 2021 een vaccin naar iedereen wordt uitgerold. De economie zal dan herstellen. Maar de Fed en ook de ECB zullen nog lange tijd een verruimend beleid voeren. Daardoor is er geen ruimte voor hogere obligatierentes. Voor de dollar speelt de rente gecorrigeerd voor inflatie een belangrijke rol. Deze is negatief, wat mogelijk in een zwakke dollar in 2021 resulteert.

