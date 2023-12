Georgette Boele (ABN Amro): ‘Ongewijzigd’

De RBA, BoC en Poolse centrale bank hebben deze week zoals verwacht de rente ongewijzigd gelaten. Volgende week zijn de Fed, ECB, BoE, SNB en Norges Bank aan zet.

Op 5 december heeft de Reserve Bank of Australia (RBA) de beleidsrente (cash rate) ongewijzigd gelaten op 4,35%. Dit was een pauze na de verhoging in november. De Bank heeft een inflatiedoelstelling en streeft ernaar de consumentenprijsinflatie in de economie op de middellange termijn te houden op gemiddeld 2 tot 3 procent. In oktober 2023 stond de inflatie 4,9%. De inflatie is sinds eind 2022 gestaag gedaald (in december bereikte ze een piek van 8,4%), aangedreven door de goederensector. De centrale bank wil kijken hoe de eerdere renteverhogingen doorwerken op de economie. De prioriteit blijft om de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek terug te brengen naar de doelstelling. Of verdere verkrapping van het monetaire beleid nodig is om ervoor te zorgen dat de inflatie binnen een redelijk tijdsbestek terugkeert naar de doelstelling, zal afhangen van de macro-economische cijfers en hoe de beoordeling van risico’s is.

…evenals de Bank of Canada (BoC)…

De Bank of Canada heeft de rente ongewijzigd gelaten op 5%. Hogere rentetarieven zijn voelbaar in de economie. Het reële BBP kromp in het derde kwartaal van 2023 met 1,1%. De arbeidsmarkt wordt minder krap, maar de lonen stijgen nog steeds met 4-5%. De vertraging van de economie vermindert de inflatiedruk. Ze blijft bereid om de rente verder te verhogen als dat nodig is. Het inflatie doelbereik is 1-3%. De inflatie ligt dicht bij de doelstelling. De centrale bank is bijna aan het einde van de verkrappingscyclus gekomen. Er kan nog steeds behoefte zijn aan wat fine-tuning, dus een nieuwe renteverhoging in de toekomst is nog steeds mogelijk. De markt gaat ervan uit dat de centrale bank klaar is met het verhogen van de rente en verwacht volgend jaar renteverlagingen. Wij denken dat het aantal renteverlagingen door de Bank of Canada kleiner is dan wat we verwachten voor de Fed en de ECB. Daarom hebben we volgend jaar een lichte stijging in de Canadese dollar.

…en de Poolse centrale bank

De Nationale Bank van Polen heeft de referentierente ongewijzigd gelaten op 5,75%, zoals algemeen werd verwacht. De centrale bank heeft als doelstelling om de inflatie op 2,5% te houden met een symmetrische band voor afwijkingen van +/-1% op de middellange termijn. De centrale bank is van mening dat ze de rente voldoende heeft verhoogd en dat deze verhogingen zullen doorwerken in de economie en ertoe zullen leiden dat de inflatie in de richting van de doelstelling gaat dalen. De inflatie is inderdaad gedaald van 18,4% in februari 2023 naar 6,5% in november. Dit is een aanzienlijke daling. Omdat de inflatie sneller is gedaald dan de referentierente, is de reële rente minder negatief geworden, wat de munt ondersteunt. Bovendien lijkt de economie relatief veerkrachtig. Wij denken dat de centrale bank de referentierente nog moet verhogen om de inflatie binnen de doelstelling te brengen. Maar het is onwaarschijnlijk dat de centrale bank deze weg zal kiezen. De złoty zou goed kunnen blijven presteren zolang het beleggerssentiment relatief constructief is en de Poolse economie veerkrachtig blijft.

Volgende week zijn de Fed, ECB, BoE en andere centrale banken aan zet

Volgende week is de aandacht van de markt gericht op de laatste belangrijke vergaderingen van de centrale banken van dit jaar. De Fed, ECB, BoE, SNB, Norges Bank en de centrale bank van Brazilië beslissen over het monetaire beleid. Er worden geen wijzigingen verwacht voor de Fed, ECB, BoE en SNB omdat de inflatie op de doelstelling ligt, dicht bij de doelstelling is of op weg naar de doelstelling op de korte termijn. De Norges Bank is nog niet aan het einde van de renteverhogingscyclus omdat de inflatie nog te ver van het doel af ligt. We verwachten dus nog een renteverhoging tijdens deze of de volgende vergadering. De centrale bank van Brazilië is al begonnen met het verlagen van de rente en de markt verwacht een renteverlaging van 50 basispunten volgende week.

