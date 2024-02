Georgette Boele (ABN Amro): ‘Ongewijzigde rentes’

Fed handhaaft de rente, maar dollar iets hoger omdat verlaging in maart onwaarschijnlijk is. BoE laat de rente ook ongewijzigd, maar de uitkomst was iets verkappingsgezinder en dit ondersteunde het Britse pond. Ook Riksbank houdt vast aan rentetarief, maar hint wel op een mogelijke start van de versoepelingscyclus in de eerste helft van 2024. Centrale bank van Brazilië blijft rente verlagen met 50 basispunten. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

De Fed liet de rente ongewijzigd, maar paste haar beleidsverklaring aan om de mogelijkheid van een verruimende koers explicieter te communiceren. In de vraag- en antwoordsessie sloot voorzitter Powell een renteverlaging in maart uit. Ons basisscenario blijft uitgaan van een renteverlaging in juni, omdat het comité dan ook zijn kwartaalprognoses zal bijwerken. Maar de Fed zou ook kunnen beginnen met verlagen in mei. De Amerikaanse dollar steeg, omdat de mogelijkheid van een renteverlaging in maart werd uitgeprijsd. Maar voor het hele jaar rekent de markt op iets meer renteverlagingen dan voorheen. De markt verwacht nu een overnight rente van 3,88% aan het einde van 2024, tegen 3,96% begin deze week. Voor zowel de Fed als de ECB verwachten we dit jaar iets minder renteverlagingen. Wij zijn dus iets minder verruimingsgezind dan de markt. Maar het renteverschil tussen de Fed en de ECB is ongeveer hetzelfde. Dit zou betekenen dat EUR/USD dicht bij de huidige niveaus blijft als er zich geen andere drijvende kracht aandient.

Bank of England liet de rente ook ongewijzigd, maar de uitkomst was iets verkrappingsgezinder en dit ondersteunde het Britse pond

Vandaag liet de Bank of England de beleidsrente ook onveranderd op 5,25%. De stemming was 6-3 om de Bankrente te handhaven op 5,25%. Twee leden stemden voor een verhoging met 25 basispunten en één lid voor een verlaging met 25 basispunten. De centrale bank verklaarde “de arbeidsmarkt is minder krap, maar blijft krap naar historische maatstaven. De inflatie is gedaald, maar nog steeds hoog”. Het comité heeft sinds afgelopen herfst geoordeeld dat het monetair beleid gedurende een langere periode restrictief moet zijn totdat het risico verdwijnt, dat de inflatie boven de doelstelling van 2% komt. Na het besluit steeg het Britse pond iets, omdat de uitkomst iets verkrappingsgezinder was dan verwacht. Wij verwachten dat de Bank of England in 2024 minder zal verlagen dan de Fed en de ECB en minder dan de markt nu verwacht. Als dit zo uitpakt, zal het Britse pond waarschijnlijk goed presteren. Onze prognoses voor het Britse pond worden herzien.

Ook voor de Riksbank geen verandering, maar wel een signaal dat de versoepelingscyclus mogelijk van start gaat

De Riksbank liet de beleidsrente onveranderd op 4%, zoals algemeen werd verwacht. De verklaring was enigszins gemengd. Aan de ene kant werd gesteld dat wanneer de energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, de inflatie nog steeds te hoog is en er een risico op tegenvallers bestaat in vorm van een hogere inflatie en/of lagere kroon. Aan de andere kant werd gezegd dat de activiteit in de Zweedse economie is vertraagd en dat de inflatie aanzienlijk is gedaald. In het bijzonder merkte de centrale bank op dat “als de inflatievooruitzichten gunstig blijven, een verlaging van de beleidsrente in de eerste helft van het jaar niet kan worden uitgesloten”, aldus de centrale bank. De kroon is iets gedaald na de vergadering. De Riksbank is nu dus aan het einde van de verkrappingscyclus. We verwachten dat de centrale bank de komende maanden de beleidsrente niet verandert. Zelfs als ze in de eerste helft van het jaar begint met een versoepeling van het beleid, denken we dat de Riksbank niet geneigd zal zijn om het monetaire beleid in 2024 net zo agressief te versoepelen als de Fed en de ECB. Daarom is er dit jaar ruimte voor de kroon om het beter te doen dan de euro en de Amerikaanse dollar.

Centrale bank van Brazilië blijft rente verlagen met 50 basispunten

Deze week verlaagde de Braziliaanse centrale bank de beleidsrente met 50 basispunten naar 11,25% en gaf ze aan de rente in eenzelfde tempo te blijven verlagen om de economie te ondersteunen nu de inflatie aanzienlijk is gedaald. Ze benadrukte dat “de risico’s voor haar scenario’s in beide richtingen blijven bestaan” en benadrukte het belang van “de reeds vastgestelde begrotingsdoelstellingen uit te voeren om de inflatieverwachtingen te verankeren”. De Braziliaanse real bewoog nauwelijks na het besluit, omdat de uitkomst alom werd verwacht. Wij verwachten dat de real het goed zal doen door de zeer aantrekkelijke reële rendementen met een inflatie van 4,62% en een beleidsrente van 11,25%. De real zal echter lijden onder politieke en fiscale onzekerheid.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 58 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht