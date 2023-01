Georgette Boele (ABN Amro): ‘Positievere vooruitzichten euro/dollar’

Positievere vooruitzichten voor EUR/USD. Gemengde vooruitzichten voor het Britse pond. Meer opwaarts potentieel voor de Japanse yen. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Het afgelopen jaar hebben wij aangegeven dat EUR/USD dicht bij pariteit een gelegenheid zou zijn om te positioneren voor een herstel van de euro, een daling van de Amerikaanse dollar en een mogelijke nieuwe trend. Vanuit een langeretermijnperspectief zou pariteit inderdaad lange tijd niet gezien kunnen worden als de trends zouden veranderen. Dit speelde in het laatste kwartaal van 2022. De koers van EUR/USD steeg met meer dan 9% en de Amerikaanse dollarindex daalde met meer dan 7%.

Voor een groot deel kan dit worden verklaard door een verkrappingsgezinde ECB, minder agressieve renteverhogingen door de Fed en technische ontwikkelingen. De langetermijntrends in de meeste belangrijke valutaparen zijn veranderd van een opwaartse trend in de dollar naar een meer neutrale tot negatieve outlook. Hoewel wij de richting juist aangaven, waren de bewegingen, zoals vaak het geval is, groter dan voorspeld. EUR/USD staat nu dicht bij onze oude prognose voor eind 2023.

Positieve vooruitzichten voor EUR/USD

Wij denken dat er meer opwaarts potentieel is voor EUR/USD dan wij hadden voorspeld voor 2023 en 2024. Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste verwachten wij dat de Fed in de tweede helft van 2023 meer verruimingsgezind zal zijn dan waar de markt rekening mee houdt. Recente Amerikaanse macro-economische cijfers en Fed-communicatie zijn in overeenstemming met ons basisscenario. Wij verwachten dat de Fed de bovengrens van de fed funds rate naar 5% zal brengen. Wij verwachten echter nog steeds aanzienlijke renteverlagingen in de tweede helft van 2023, en de hogere piek in de rente impliceert een sterkere daling, zodra de macro-economische omstandigheden in de VS dit mogelijk maken. Wij verwachten dat de renteverlagingen iets later zullen beginnen, in september in plaats van in juli, maar wij verwachten ook een totale renteverlaging van 125 basispunten (tegenover een marktconsensus van 50 basispunten). Daarna denken wij dat de Fed de rente in stappen van 25 basispunten zal verlagen totdat de rente medio 2024 terugvalt naar de neutrale schatting van de Fed van 2,5%. Daarna verwachten wij dat de Fed een pauze inlast.

Ten tweede zijn wij minder negatief over de economische vooruitzichten voor de eurozone op korte termijn dan voorheen, en kan er later een terugval komen. Ten derde kan de ECB vanwege de inflatiedynamiek in de eurozone dit jaar meer verkrappingsgezind zijn en kunnen de door ons verwachte renteverlagingen later komen. Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben wij onze EUR/USD opgewaardeerd naar 1,12 (van 1,08) eind 2023 en naar 1,16 (van 1,12) eind 2024.

Gemengde vooruitzichten voor het Britse pond

De economische vooruitzichten voor het VK zijn al aanzienlijk verslechterd en zijn slechter dan die voor de VS en de eurozone. De beleidsrente staat al op restrictief terrein en wij verwachten dit jaar in totaal slechts 50 basispunten extra renteverhogingen om de inflatie terug te dringen. De zwakke economie en de lagere inflatie kunnen ruimte bieden voor mogelijke renteverlagingen tegen eind 2023.

Ons standpunt wijkt af van de marktconsensus. De marktconsensus gaat uit van in totaal 100 basispunten aan renteverhogingen dit jaar en geen renteverlagingen tegen het einde van dit jaar. Als gevolg daarvan hebben wij onze prognoses voor het Britse pond aangepast om meer zwakte ten opzichte van de euro weer te geven. Maar wij denken nog steeds dat het Britse pond het later dit jaar relatief goed zal doen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat wij agressievere renteverlagingen voor de Fed verwachten.

Meer opwaarts potentieel voor de Japanse yen

Op 20 december verraste de Bank of Japan vriend en vijand door haar Yield Curve Control (YCC) veel eerder dan verwacht te wijzigen. De BoJ liet haar beleidssaldo en 10-jaarsrente voorlopig ongewijzigd (respectievelijk -0,1% en 0,0%), maar kondigde aan dat zij de handelsband voor de rente op 10-jaarsobligaties zal verruimen en de bovengrens van de band zal optrekken van 0,25% tot ongeveer 0,50%.

De verrassende maatregel van de BoJ deed de yen met meer dan 4% stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. De opwaartse trend van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen is nu ook ten einde, met het doorbreken van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde in USD/JPY. Wij verwachten verdere stijgingen van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, vooral vanwege de renteverlagingen door de Fed die naar verwachting in het derde kwartaal zullen beginnen. Daarom hebben wij onze verwachtingen aangepast om met deze dynamiek rekening te houden.

