Georgette Boele (ABN Amro): ‘Potentieel dollar beperkt’

Woensdag verhoogde de Fed de bandbreedte van de beleidsrente met 50 basispunten tot 0,75-1,00%, zoals algemeen werd verwacht.

Bovendien heeft voorzitter Powell de hoop de kop ingedrukt dat de Fed in de toekomst mogelijk met 75 basispunten zal verkrappen, hoewel hij een sterk signaal afgaf dat de rente in de volgende twee vergaderingen met stappen van 50 basispunten zullen worden verhoogd. Wij verwachten nu dat de Fed de rente tijdens de vergaderingen in juni en juli met 50 basispunten zal verhogen, maar wij handhaven onze verwachting dat de bandbreedte van de beleidsrente uiteindelijk op 2,5-2,75% uitkomt. Deze verwachting gaat ervan uit dat de inflatie de komende maanden begint af te nemen, zij het op een hoog niveau. Als dit niet gebeurt, zal de Fed de rente waarschijnlijk verder moeten verhogen dan 2,50-2,75%. De financiële markten verwachten een rente van 2,78% aan het einde van 2022, wat dichtbij onze visie ligt. Wij denken dat het opwaarts potentieel voor de Amerikaanse dollar beperkt is.

Een tijdelijke stijging van de Australische dollar na renteverhoging Reserve Bank of Australia

Eerder in de week startte de Reserve Bank of Australia haar renteverhogingscyclus door de beleidsrente met 25 basispunten te verhogen tot 0,35%. De bank liet ook weten dat ze niet van plan is om de opbrengsten van aflopende staatsobligaties te herinvesteren en verwacht dat de balans van de bank de komende jaren aanzienlijk zal krimpen. Zij is niet van plan de staatsobligaties te verkopen die de Bank tijdens de pandemie heeft gekocht. De Australische dollar steeg na het besluit. Maar dit was tijdelijk van aard. Het is waarschijnlijk dat de centrale bank dit jaar de rente zal blijven verhogen, maar naar de verwachting van de markt van een totaal van 260 basispunten aan verhogingen is volgens ons te agressief. Als sommige van deze renteverhogingen worden uitgeprijsd, zal de Australische dollar daar waarschijnlijk onder lijden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 37 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht